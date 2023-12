Libretista de Rigo reveló las exigencias del ciclista para dejarlo escribir su historia: “Me llevé una gran sorpresa”

César Augusto Betancur habló de cómo fue trabajar con Rigoberto Urán para escribir su historia - crédito montaje de Infobae Colombia y cortesía Canal RCN

La vida de Rigoberto Urán no para de generar tendencia cada noche por cuenta de los problemas en los que se mete el ciclista y las duras pruebas que le pone la vida.

Esta vez, el libretista de la historia que se emite por el Canal RCN, César Augusto Betancur, a quien conocen en el medio como ‘Pucheros’, compartió su experiencia de trabajar con el ‘hijo Urrao’ para poder escribir sobre su vida.

El libretista de la novela de Rigo reveló las exigencias que le hizo el deportista paisa para poder escribir su historia y llevarla a las pantallas, con la mayor fidelidad posible. “Es una persona muy dispuesta, tanto él como su esposa me resolvieron cada una de las dudas. Fueron muy generosos al compartir anécdotas y detalles de lo que verdaderamente pasó”.

Según lo revelado por Pucheros a la Revista Vea, el ciclista colombiano le confió su pasado y lo único que le exigió fue que no se reservara nada, pues él quería que el público tuviera la oportunidad de conocerlo tal y como es.

Rigoberto Urán no se reservó nada de su vida para llevar su historia a las pantallas - crédito @canalrcn/Instagram

“Tengo experiencia contando biografías, no una, ni dos, ni tres, he trabajado en cinco historias sobre personajes reales y creo que eso le dio tranquilidad a Rigo. Tener su apoyo y confianza fueron fundamentales para lograra captar y transmitir su esencia”, comentó el escritor.

Empatizar con los colombianos e inspirar con su reflejo fue una de las pretensiones del deportista, puesto que el tiene claro que un joven que se inicia en el deporte es un joven que se le gana a la violencia y elige el camino del bien. “Ver cómo muchos de los compañeros del colegio abandonaban las clases para enlistarse y luego desaparecían me llevó a enfocarme en querer salir adelante y creer en que existen opciones”, expresó Rigo en entrevista con Noticias RCN.

Una historia contada con libertad

El éxito de esta bio novela sobre la vida de Rigo se debe a la forma en la que el libretista supo hilar entre la comedia y la tragedia. Ya que en cada uno de los capítulos al deportista le ocurre algo que termina arrugando el corazón de los televidentes, pero a su vez le imprime un toque de gracia la forma en la que el joven deportista sale avante de cada una de las situación que debe sortear.

Rigoberto Urán cada noche se convierte en tendencia y es centro de memes graciosos - crédito @canalrcn/Instagram

“En anteriores casos las producciones me han pedido sentarme con los personajes para indagar sobre su pasado y contrarrestar los hechos que se conocen, ellos expresan con qué episodios de su vida se sientes cómodos y cuáles prefieren pasar por alto, en este caso me llevé una grande sorpresa”, aseguró ‘Pucheros’.

Unas de las cosas que mayor comodidad le dio al libretistas para dejar volar su imaginación y darle rienda suelta su creatividad fue la luz verde que le dio el ‘Toro de Urrao’, ya que él no pidió nada en particular. Por el contrario, no se guardó nada.

“En las reuniones que tuvimos con Rigoberto y Michelle hablaron libremente y cuando les pregunté qué se podía mostrar y qué debíamos omitir, me respondieron que no había nada para esconder”, agregó Betancur.

Si bien César Augusto se basó en el libro de Rigo, narrado por el escritor Andrés López López en el que se publicó la biografía del ciclista paisa, fue necesario contra con su voz para detallar personajes y reconstruir los hechos que se llevarían a la pantalla chica.

Rigoberto Urán no se guardó nada a la hora de contar su historia - crédito cortesía Canal RCN

“El lenguaje audiovisual requiere otro tipo de narrativas, además de tener en cuenta la época en la que va ser contada”, añadió el libretista.

Esta historia que se instauró en el corazón de los televidentes seguirá dando mucho de que hablar, pues en la línea de tiempo, el deportista a penas va iniciar su etapa de gloria con la que la producción espera emocionar a quienes siguen la novela.