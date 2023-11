Críticas a Jhonny Rivera por, aparentemente, presumir más a su exesposa que a su novia

El cantante fue cuestionado por aparentemente presumir más a su expareja que a la joven artista - crédito @notifamosoos/Instagram

Una de las parejas más polémicas de la farándula nacional está conformada por Jhonny Rivera y Jenny López, debido a la diferencia de edad. A pesar de las constantes críticas en redes sociales a la joven por haber preferido estar con un hombre mayor, ha sabido cómo defenderse con la dulzura que la caracteriza.

A través de sus redes sociales, la joven cantante, que es 30 años menor que Rivera, resolvió algunas inquietudes de sus seguidores, como esa en la que la señalaron de no dejar que ninguna mujer se acerque a su novio. En esta oportunidad fue el turno para la pareja, pues un curioso usuario de redes lanzó una fuerte pulla al intérprete de No te guardo rencor, con el argumento de que presumía más a su exesposa.

“¿No le incomoda o le da pena presumir a un hombre que presume más a la exmujer que a usted?”, a lo que López respondió: “Yo no debo incomodarme porque él se lleva bien con todas sus exparejas y me parece genial que tenga una buena relación con ellas”, fue la contundente respuesta de artista.

Jenny López ha sido duramente criticada por el romance que sostiene con Jhonny Rivera, la joven se ha defendido de sus "haters" - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

Pero ahí no terminó la intervención en sis InstaStories, pues el cantante afirmó sentirse muy orgulloso de su pareja, pero que eso no apacigua los comentarios que recibe por interno cargado de insultos. Esto ha llevado a que evada las publicaciones con su pareja para así no tener malos ratos.

“Yo soy muy orgulloso de ella, yo la amo y quisiera presumirla en mis redes; pero ¿Qué hago? Cualquier cosa que yo suba a las redes voy al DM (mensaje interno) y está lleno de insultos. Entonces uno evita esos malos ratos [...] Ninguna de mis ex, es enemiga mía y no tendrían por qué serlo”, afirmó el cantante de música popular.

De acuerdo con ciertas publicaciones que ha hecho el papá de Andy Rivera, tanto su expareja, Luz Galeano, como su actual enamorada, han compartido en varios espacios, por lo que no habría algún tipo de enemistad entre las dos mujeres. Esto, para algunos de sus seguidores, sería una clara muestra de la madurez que tiene la artista frente a su antecesora.

Jhonny Rivera salió en defensa de su novia, por aparentemente presumir más a la madre de Andy Rivera que a la joven - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

Algunos de los comentarios que reposan en la publicación son: “que bonita pareja, bendiciones, se les quiere”; “esto no debería importarle a la gente, de cuando a acá se debe presumir a la pareja”; “ellos me encantan, me transmiten buena energía”; “vivan su momento, si son felices ustedes eso es lo que realmente importa”; “hay gente preocupada por eso, la comida está cara eche”, entre otros.

Así funciona la relación laboral

La artista se ha caracterizado por estar en constante interacción con sus seguidores, por lo que recientemente se le vio muy ágil respondiendo a algunos interrogantes en la caja de preguntas de Instagram. Fue en medio de esa dinámica que un internauta quiso saber cómo era la “relación laboral” con su pareja Jhonny Rivera, a lo que respondió que “tienen diferencias”.

De acuerdo con López, de 20 años, todo depende de cada pareja, de cómo deciden llevar su relación, pues en este caso los dos comparten algo en común: el amor por la música.

“Creo que tenemos la fortuna de que ambos amamos la música y no sentimos que nuestro trabajo sea una obligación (como tal vez les puede pasar a otras parejas) tenemos diferencias como todo en la vida, pero hablamos de lo mismo”, respondió inicialmente la pareja del cantante.