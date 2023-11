Ojo con las promociones falsas en tiquetes aéreos: Avianca advirtió de estafas a su nombre durante descuentos del Black Friday

En plenos descuentos de Black Friday, Avianca alertó a sus usuarios por estafas a su nombre - crédito AFP

En medio de la jornada de descuentos en tiquetes aéreos que lanzó Avianca como parte del Black Friday, la compañía aérea alertó a sus pasajeros por una serie de mensajes de texto a su nombre que están recibiendo los colombianos con promociones falsas para estafarlos.

Y es que en las últimas horas, luego de que la compañía aérea anunciara que tendría boletos por 69.900 pesos colombianos por trayecto para destinos nacionales como parte de su ‘Red Friday’, cientos de usuarios denunciaron a través de redes sociales que estaban recibiendo mensajes de texto fraudulentos a nombre de Avianca donde se promocionaban vuelos a 49.900 pesos.

“Ojo con los mensajes de texto. No entren a links, por ejemplo este me llegó a mi hoy sobre promociones/sale de avianca y es phising y hacen las páginas idénticas. Fíjense en el link y dominio. Ojo no se le ocurra comprar así”, advirtió una usuaria de X (antes Twitter), que adjuntó algunas capturas de pantalla donde se observan los mensajes de texto fraudulentos.

Imagen de los mensajes de texto fraudulentos que han recibido algunos colombianos en los que promocionan falsos tiquetes de Avianca para estafarlos - crédito X @lfvp8

Tras conocerse estos casos, la compañía aérea se pronunció y recordó a sus usuarios que únicamente se comunican con los viajeros a través de los canales oficiales de la aerolínea, a la vez que pidió a los ciudadanos no caer en ese tipo de estafas pues, a la fecha de hoy, no tienen promociones de tiquetes en esos valores.

“¡#FALSO! No te dejes engañar por mensajes fraudulentos que suplantan la imagen de los miembros de la compañía por mensajes de texto. Nos comunicamos únicamente a través de los canales oficiales y correos corporativos: http://bit.ly/46JtqZo”, puntualizó la aerolínea colombiana.

Y a renglón seguido agregó: “Recuerda siempre confirmar la información oficial en nuestro sitio web: http://avianca.com”.

Avianca pidió a sus usuarios no caer en los mensajes de texto que han circulado, y cuyo único objetivo es estafarlos - crédito X Avianca

Las verdaderas promociones de Avianca

La alerta de mensajes de texto fraudulentos para estafar a sus pasajeros se dio a conocer en medio de las ofertas de Black Friday que lanzó la compañía aérea, y a través de las cuales los viajeros podrán adquirir tiquetes aéreos por 69.900 pesos por trayecto, para volar a destinos nacionales.

El llamado ‘Red Friday’ estará disponible para las compras de tiquetes que realicen los usuarios de la compañía aérea hasta el lunes 27 de noviembre.

“Nuestro objetivo siempre es y siempre será seguir dando opciones para promover el turismo dentro y fuera del país. Por eso, pusimos a disposición más de 50 destinos nacionales e internacionales y una múltiple oferta de servicios para todo tipo de viajero. Queremos que más personas vuelen por eso decidimos unirnos al ‘Red Friday’ y darles la oportunidad a nuestros clientes de volar en la red de rutas más robusta del país”, expresó el director de Ventas de Avianca para Colombia y Suramérica, David Alemán.

Avianca anunció que hasta el 27 de noviembre ofrecerá tiquetes aéreos a 69.900 pesos - cortesía Avianca

Las tarifas promocionales igualmente aplican para los vuelos internacionales, los cuales se podrán adquirir desde los 89 dólares por trayecto.

Con la nueva edición del ‘Red Friday’ serán más de 50 destinos los que podrán disfrutar los usuarios de Avianca, entre los que se encuentran Pereira, Armenia, Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, Ibagué, en la categoría de nacionales, mientras que en los internacionales están Ecuador, Curazao, Panamá, Guatemala, Estados Unidos, España, entre otros.

De acuerdo con la aerolínea, las ofertas se lanzaron no solo para promover el turismo, sino también “con el fin de que más personas vuelen dentro y fuera de Colombia, así como a otros destinos del mundo”.

Los viajeros encontrarán todas las tarifas promocionales en el sitio web de Avianca, la aplicación de la aerolínea o en todos su puntos de venta físicos.