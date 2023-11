Festival Estéreo Picnic: Paramore anunció la fecha de su presentación en 2024

Paramore es uno de los artistas que encabezan el cartel del Festival Estéreo Picnic 2024 - crédito @zacharygray y @paramore/Instagram

Continúa la expectativa alrededor del Festival Estéreo Picnic 2024, que tras confirmar su alineación con artistas del calibre de blink-182, Arcade Fire, Feid, SZA, Limp Bizkit, Hozier, Sam Smith o Placebo como sus headliners, aguarda por la confirmación de dos noticias muy esperadas por los amantes de la música tanto en Colombia como en el extranjero: la distribución del cartel por días, y el lugar que finalmente albergará el evento el próximo año, luego de conocerse que no se celebrará en el Campo de Golf Briceño 18 como se hizo en las pasadas tres ediciones.

Entre las bandas más esperadas de la edición 13 del Estéreo Picnic se encuentra Paramore. La banda liderada por la cantante Hayley Williams pisará suelo colombiano por tercera vez en la que será una de las tres fechas del This Is Why Tour en América Latina. Dicha gira inició en octubre de 2022 y en ella vienen presentando This Is Why, su sexto álbum de estudio.

Si bien por lo general el grueso de las fechas en las que aparecerán los artistas en los festivales se dan a conocer todas a la vez, ocasionalmente hay alguna de la que se conoce el día que se presentará con anticipación, debido a que los artistas publican la fecha en cuestión por su cuenta. Ese fue el caso con Paramore, que en plataformas de streaming dio a conocer la fecha de su show en nuestro país, así como de su fecha en México para el Festival Vive Latino y para el Lollapalooza Brasil.

En el caso de Colombia, su show en el Estéreo Picnic será el primer día de presentaciones: el jueves 21 de marzo de 2024. Luego de sus shows en la región, el grupo continuará con su gira como acto de apertura de Taylor Swift en Europa, incluyendo una serie de seis conciertos en el estadio de Wembley, en Londres.

Cabe recordar, por otra parte, que días atrás los festivales Lollapalooza de América del Sur anunciaron el cartel por días de sus respectivas ediciones, lo que ha dejado abierta a especulaciones de las redes sociales los días en que van a tocar los artistas que vendrán al Estéreo Picnic.

En la cuenta de Spotify de Paramore se publicaron las fechas de sus tres presentaciones en América del Sur en marzo de 2024 - crédito Spotify

Carlos Fernando Galán anunció su deseo de que el Festival Estéreo Picnic se celebre en Bogotá en 2024

Lo que todavía se desconoce es el lugar que albergará la próxima edición del festival. Hay división de opiniones en redes sociales sobre este tema, pues mientras hay quienes preferirían que se realice en el Parque Simón Bolívar por presentar alguna facilidad mayor en términos de transporte para los asistentes, otros prefieren que se siga haciendo a las afueras de la capital del país para evitar, igualmente, el caos vehicular dentro de la ciudad.

La discusión ha escalado tanto de nivel que incluso se sumó el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán. En su cuenta de Instagram, el mandatario propuso a Bogotá como sede del próximo Estéreo Picnic, amparándose en el impacto que tiene la capital del país en términos de oferta cultural y de entretenimiento, especialmente durante los últimos años tras albergar una gran cantidad de conciertos internacionales de alto calibre:

“Bogotá es la capital nacional de la cultura, del entretenimiento. También ya es un referente internacional en términos de entretenimiento. Yo creo que ya llegó la hora de que ese festival pueda realizarse en nuestra ciudad”

Aunque reconoció que esa decisión depende de una serie de diligencias y trámites ante las entidades reguladoras para conseguir el objetivo, Galán sostuvo que Bogotá está preparada para albergar y transportar a todos los asistentes sin ningún apuro: