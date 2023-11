Elecciones Alcaldía de Santa Marta: Radican tutela para frenar el conteo de votos

Ciudadanos votan en las elecciones regionales y locales en Colombia, en una fotografía de archivo. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La situación en Santa Marta permanece tensa después de que el Tribunal Superior de Santa Marta anulara la tutela que posibilitaba la inscripción de la candidatura a la alcaldía de Jorge Agudelo.

Te puede interesar: Santa Marta: filtran audio de una comisión escrutadora en la que se planearía anular los votos por Jorge Agudelo

Recientemente, se ha revelado que se presentó de manera sorprendente una tutela exprés que busca detener el conteo de votos. Se denunció que el reparto para revisar esta acción legal correspondió al padre del juez que ordenó la inscripción de Jorge Agudelo para la alcaldía de Santa Marta.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Polo Polo quiere ayudar a Carlos Pinedo a sacar “toda la podredumbre” de la Alcaldía de Santa Marta

En redes sociales, varias voces expresaron su preocupación ante esta situación: “#URGENTE Tutela exprés presentada por el clan de @carlosecaicedo en contra de la decisión de no contabilizar los votos de Jorge Agudelo, le correspondió por ‘reparto’ al papá del juez que ordenó la inscripción irregular de Agudelo por fuera de los términos de la ley. ¿ESTO NO ES CORRUPCIÓN?”

Los residentes de Santa Marta han instado a las autoridades electorales a centrar su atención en esta región del país para investigar presuntas irregularidades que podrían beneficiar a Agudelo y su aspiración política.

Te puede interesar: Legalidad de la inscripción de Jorge Agudelo, alcalde electo de Santa Marta, deberá resolverse en 48 horas, dictaminó el Tribunal Superior

Además, al mediodía del viernes 24 de noviembre, un grupo de personas que respaldan al movimiento político Fuerza Ciudadana tomó una importante vía nacional como medida de protesta.

Filtran audio sobre plan para anular los votos por Jorge Agudelo

El jueves 23 de noviembre de 2023, el Tribunal Superior de Santa Marta emitió un fallo con el que se revocó la tutela que permitió a Agudelo inscribirse como candidato. El viernes 24 de noviembre, la Comisión Escrutadora Municipal decidió no contar los votos del exaspirante, y para esta decisión no procede ningún recurso.

Con esto, Carlos Pinedo se consagra ganador de las elecciones, sin embargo, un audio filtrado de una comisión escrutadora de la ciudad pondría en tela de juicio la transparencia del proceso electoral. El diario La Libertad tuvo acceso a una grabación en la que se escucharía a miembros de la comisión entablar una conversación para, presuntamente, “tergiversar” el fallo del tribunal y, en esa medida, dejar sin validez los votos de Agudelo.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

“Yo digo que hay que adoptar, atacar el fallo, no incluir la votación o tenerla como no marcados”, se escucha decir a una mujer en el audio. El problema de esto es que, según el gobernador electo de Magdalena, Rafael Ramírez, haría falta una orden judicial para decidir no tener en cuenta los votos del excandidato.

“Muy grave: Es sumamente preocupante la inclinación que se ha conocido según este video de la Comisión Escrutadora Distrital. Estarían incurriendo en prevaricato al intentar descontar los votos de @JorgeAgudeloA sin una orden judicial. Iremos hasta las últimas consecuencias por su abuso de poder y extralimitación de funciones”, expresó el gobernador electo en la red social X.

En la grabación se escucha a otra mujer resumir lo que figuraría en el documento decisorio de la comisión escrutadora. “Nosotros vamos a sacar un acto administrativo ordenando que la votación del señor Agudelo se vaya a votos no marcados. Muy seguramente, ese acto administrativo va a ser susceptible de apelación y se iría a la departamental”, dice la mujer.

En ese sentido, la primera persona que intervino explicó que, con el fallo del Tribunal Superior, Jorge Agudelo quedó como si nunca hubiera participado en el certamen electoral del 29 de octubre de 2023, porque ni siquiera contaría con una inscripción. En ese sentido, no tendría legitimidad, ni tampoco un apoderado, “porque nunca fue candidato”.