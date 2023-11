General Jhon Rojas quiere que el ministro de Defensa le conteste: “Por qué permite que les ocurran estas injusticias a los soldados”

El general de Jhon Rojas denunció que lo que la sacó de la institución es un complot del comandante del Ejército, el general Luis Ospina - crédito Fiscalía General de la Nación

En más de una ocasión, el general (r) Jhon Rojas ha solicitado una reunión con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para hablar sobre el montaje que, según él, urdió el general Luis Mauricio Ospina para sacarlo de las Fuerzas Militares. Una pregunta quiere hacerle el general Rojas al ministro Velásquez: “Por qué permite que les ocurran estas injusticias a los soldados. Así sea general, siempre me comporté como un soldado”.

El general Rojas, en entrevista con Semana, reveló que nunca tuvo respuesta desde el despacho del ministro a las solicitudes para una reunión con Velásquez y se refirió a una situación que le causo extrañeza: “Yo también solicité por chat al ministro que me escuchara. No tuve respuesta. Lo extraño es que hace un año, cuando hubo cambio de cúpula, llegó mi general Luis Mauricio Ospina a mi oficina, con mi general Pérez, y me dijeron: «Por recomendación del señor ministro de Defensa, usted debe seguir en el Comando Conjunto por el manejo social y de las operaciones»”.

Además de denunciar que lo sacaron de la institución gracias a un complot del general Ospina —señalado de haber usado el aparato de inteligencia del Estado para seguir al profesor de inglés de su esposa—, el general Rojas envió un mensaje al presidente Gustavo Petro: “Estudie las hojas de vida de los generales, los resultados y el trabajo social”, con el fin de que “no se cometan injusticias”.

También le pidió al Congreso de la República que estudie su hoja de vida, “que analicen realmente la injusticia que cometieron. Yo quiero seguir aportándole a mi Ejército, quiero volver a mi Ejército, porque sé que como soldado puedo dar mucho más”.

La denuncia del general Rojas

En septiembre de 2023, el general Rojas estaba en lista de ascenso y se rumoraba que sería nombrado agregado militar en Bélgica. Todo esto se frustró cuando la Fiscalía General de la Nación anunció una investigación en su contra por acoso sexual y nexos con las disidencias de las Farc, que, a la postre, lo sacó de la institución injustificadamente gracias a un complot que se fraguó en su contra, ha insistido el general.

En Semana, dijo que todo es un montaje y que detrás estaría el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Mauricio Ospina, “porque él elaboró el informe, firmó lo que es un montaje. Y lo que me causó extrañeza fue que él no hubiera dedicado un minuto a analizar que eso era un montaje, conociendo de años anteriores quién era el general Rojas”.

El informe, al que hace referencia el general Rojas, es el compendio de informes del general Federico Alberto Mejía Torres, comandante del Comando Específico del Cauca, y del general Raúl Fernando Vargas Idárraga, comandante de la Tercera División, que advertían de nexos del general Rojas con las disidencias, favorecimientos a organizaciones ilegales y acoso sexual y que llegaron al despacho del inspector del Ejército, el mayor general Juan Carlos Correa Consuegra.

Este último, según Semana y el mismo general Rojas, inmediatamente recibió el informe, le dio traslado al despacho del comandante del Ejército, el general Ospina, que lo remitió al comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, que radicó la denuncia al fiscal Barbosa. Todo esto habría ocurrido entre el 22 y el 25 de septiembre.

La versión de que se podría tratar de un montaje en contra del general Rojas es la misma que tiene el teniente Fredy David Acuña Picón, que en Semana dijo: “Para mí es un montaje. Yo participé”.