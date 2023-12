Juan Guillermo Cuadrado clamó por la liberación del padre de Luis Díaz, secuestrado por el ELN: ¿qué dijo?

El volante de la selección Colombia Juan Guillermo Cuadrado se solidarizó con su compañero en la Tricolor, ante el secuestro de su padre, Luis Manuel Díaz - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS - Zona Cero

En noticia mundial se convirtió el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del delantero guajiro Luis Díaz, luego de que se confirmara que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene en su poder al hombre, de 56 años, cautivo desde el sábado 28 de octubre, cuando fue interceptado junto con su esposa, Cilenis Marulanda, en zona rural del municipio de Barrancas.

Te puede interesar: Secuestro del papá de Luis Díaz causó tensión en la mesa de diálogos entre el Gobierno y el ELN: así se superó la crisis

Pese a que la mujer fue rescatada por la Policía Nacional, el progenitor del atacante del Liverpool F.C. y la selección Colombia, continúa privado de la libertad; pese a que el jueves 2 de noviembre de 2023 se adelantaban gestiones urgentes por su regreso a casa. Incluso desde la propia cúpula de la organización guerrillera, que desconocía que el jugador estaba en poder en uno de sus frentes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Juan Guillermo Cuadrado, el único colombiano en la Champions League: los demás fueron relegados a Europa League

Mientras tanto, en las redes sociales desde diferentes orillas se exigió a la guerrilla que entregue a sus familiares al popular Mane, querido en Barrancas por su labor formativa, pues así como sacó adelante a sus tres hijos, se ha encargado de potenciar el talento de los niños de la región. Y uno de los que se pronunció con respecto a este caso fue el volante del Inter de Milán y la Tricolor Juan Guillermo Cuadrado.

Clamor nacional por la liberación del papá de Luis Díaz

En su cuenta de Instagram, el experimentado mediocampista, uno de los capitanes del combinado nacional que ya piensa en la quinta y sexta fecha de las eliminatorias mundialistas, en las que Colombia enfrentará a Brasil en casa y Paraguay de visita, envió un sentido mensaje a su compañero y su familia, que aguarda con ansias la pronta liberación de Luis Manuel Díaz.

Te puede interesar: Juan Guillermo Cuadrado va por la Champions League: este es el rival que enfrentará en octavos de final

“Por favor, ayudemos, ya no más. No manchemos el nombre de nuestro hermoso país”, publicó el volante en su cuenta, @cuadrado, acompañado de la etiqueta #Libertad. Una historia que llegó a sus más de 14 millones de seguidores, en un buen porcentaje del exterior, quienes vieron el desesperado llamado del futbolista, en favor de su “panita”.

Con este mensaje en su cuenta de Instagram, el volante Juan Guillermo Cuadrado salió en respaldo de su compañero en la selección Colombia, Luis Díaz, por el secuestro de su padre - crédito @cuadrado/X

Este mensaje del futbolista antioqueño se suma al contundente mensaje de los 36 clubes del rentado criollo y de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que a través de sus redes sociales se han movilizado para exigir la liberación de Luis Manuel Díaz. Además de los urgentes llamados de líderes políticos y sociales, que han lamentado la situación que se registra con el progenitor de esta figura del balompié.

“Reencauchan” polémicas declaraciones de alias Pablo Beltrán sobre secuestros

Tras este episodio, el 9 de junio de 2023, cuando se dio por finalizado el tercer ciclo de negociaciones entre el Estado y el grupo al margen de la ley, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, que es miembro del Comando Central (COCE) del ELN e integrante de la mesa de diálogos, adelantaba que seguirían con los secuestros y las extorsiones, como forma de financiar la organización delictiva.

Pablo Beltrán, jefe negociador del grupo armado, explicó el 9 de junio de 2023 que el tema de los secuestros no entró en los protocolos del cese al fuego - video @bluradioco/X

“Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó, se va a seguir discutiendo, entonces en estos protocolos no entraron. Se aspira a que más adelante sí”, mencionó el vocero de la estructura guerrillera, frente a la insistencia de los periodistas presentes de que especificara a qué se refería con el término “finanzas” y cómo impactaría a la mesa.

“Por ejemplo: si nosotros cobramos impuestos en las regiones… Esos son finanzas del ELN. (Se mantendrán) sí, por ahora, esa es la palabra”, agregó. Aunque cuando los comunicadores quisieron saber si seguirían secuestrando durante el cese al fuego de seis meses, la primera reacción del líder insurgente fue la de negar de que ellos procedan de esa manera, si no que hacen en su lugar “retenciones”.

“Por lo general, nosotros no hablamos de secuestros, hablamos de retenciones. Si no son necesarias, no se harán (…) Por ejemplo, ¿para usted qué es necesario?”, resaltó Beltrán, lo que casi cinco meses después fue “reencauchado” por los opositores del Ejecutivo, quienes señalaron cómo incluso después de acordar el cese bilateral, el ELN planteaba el secuestro como práctica innegociable.