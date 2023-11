Lina Tejeiro respondió si ha pensado en algún método para convertirse en madre al no tener pareja

La actriz y empresaria confesó si congelaría óvulos para convertirse en madre y aclaró su situación sentimental actual - crédito famososhastalaz / Instagram

La actriz Lina Tejeiro interactuó con sus millones de seguidores en Instagram a través de la herramienta de la caja de preguntas y respuestas que ofrece la aplicación y los internautas no tardaron en formular sus interrogantes, a los cuales la modelo respondió sin problema.

En medio de varios cuestionamientos, la también empresaria nacida en Villavicencio, Meta, le llamó la atención los que estaban relacionados con la posibilidad de ser madre en un futuro y cómo lo lograría sin tener una pareja, pues muchos la criticaron diciendo que podría estar muy “vieja” para tenerlos más adelante.

En la dinámica, uno de los internautas y seguidores de la actriz le preguntó cuándo iba a tener hijos, a lo que Lina explicó que no está en sus prioridades en este momento.

La llanera dejó claro que por ahora no tiene planes de ser madre, además teniendo en cuenta que tampoco tienen ningún interés sentimental por nadie, según ella. Pese a ello, Tejeiro detalló que no es una idea que descarte, por lo que, considera que quizás en unos años pueda tener un bebé.

No obstante, algunos internautas aseguraron que después ya no tendría una edad adecuada para tenerlos, a lo que Lina respondió que no tenía esa misma opinión, pues considera que todavía está muy joven, que la juventud está en el alma y que ella cuida mucho su cuerpo para tener bebés, así esté “vieja”.

Posteriormente, otro seguidor le preguntó si no ha pensado en la posibilidad de congelar óvulos, a lo que la actriz respondió:

“No lo he pensado, sí he visto que varias conocidas lo han hecho, pero como nunca he tenido curiosidad ni tampoco tengo afán, no les he preguntado cómo es todo el proceso ni de qué se trata, pero de pronto más adelante, cuando tenga 36 años, qué sé yo, pero todavía no y si no adoptaré o me llenaré de perros”

Con esto, Lina dio a entender que no tiene afán de ser mamá, pero que de pronto sí le darían ganas más adelante en su vida y que, si no lo logra, no es algo que le quite el sueño, pues no es un requisito que tiene para sentirse como una mujer realizada.

Lina Tejeiro aclaró su situación sentimental actual

De igual forma, la empresaria de 32 años confesó que está soltera y que no tiene ningún tipo de “arroz en bajo” o relación no oficial, ya que ha venido enfocando su esfuerzo en sus respectivos proyectos profesionales.

Eso sí, Lina aclaró que en la actualidad tiene muchos pretendientes, pero ninguno que llame su atención. De otro lado, reveló que si llega alguien que cumpla con sus estándares no dudará en darse una oportunidad, pero por ahora no es el caso.

Cabe destacar finalmente que la última pareja sentimental que se le conoció a la actriz fue el cantante antioqueño Juan Duque, sin embargo, los artistas dieron por terminado su vínculo a finales de febrero de 2023, tras seis meses de duración.

Las dos personalidades siguieron su camino de manera independiente y el cantante, empezó una nueva relación con la reconocida modelo paisa Juliana Jaramillo.

“Fueron recuerdos muy bonitos, no hay nada que reprochar, nada que cambiar. Se dio de manera muy natural”, declaró el cantante, refiriéndose a Lina Tejeiro.