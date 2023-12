Francisco Farfán fue separado del caso en el que investiga a miembro del clan Gnecco: magistrada será la encargada de investigarlo

Él es Francisco Farfán, magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que está en el "ojo del huracán" - crédito @cortesupremaJ/X

Francisco Farfán, magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, fue apartado el jueves 2 de noviembre de 2023 del proceso que se adelanta en el alto tribunal en contra el senador José Alfredo Gnecco Zuleta, que hace parte del llamado Clan Gnecco, luego de que el alto tribunal aceptara el impedimento radicado por el togado y pidiera una licencia de tres meses para defenderse de señalamientos en su contra.

Te puede interesar: Gustavo Petro hizo duras confesión sobre el proceso de paz con las Farc: “No se va a poder implementar el acuerdo”

En su lugar, el caso fue asignado a la magistrada Cristina Lombana, la misma que lleva en su despacho importantes procesos, como los que afronta el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, uno de ellos por el tema de presunta corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y que es investigado por el tribunal luego de renunciar a su cargo diplomático.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Cuál es el problema con el tesoro del galeón San José: empresa estadounidense pide una indemnización de 40 billones de pesos

El 19 de octubre de 2023, tras conocerse el informe periodístico de Noticias Caracol en el que se reveló el contenido de una conversación telefónica en la que Cielo Gnecco, considerada la matrona del clan político que ha gobernado en el Cesar, contó que fue el magistrado el que les informó que estaban siendo interceptados por las autoridades, Farfán radicó su impedimento ante la Corte.

Así lo comunicó en ese entonces Cesar Reyes, presidente de la sala de instrucción de la Corte, antes de que se pusiera en consideración de los demás togados la solicitud del magistrado, quienes la aceptaron y en su lugar designaron a Lombana: que ahora tendrá bajo su responsabilidad cualquier novedad en el caso que adelantaba en la corte en contra del senador del Partido de la U.

La magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana, que asumió el caso del senador José Alfredo Gnecco - crédito Colprensa

“El magistrado Farfán Molina anunció hoy a la Sala que manifiesta su impedimento para continuar conociendo los procesos seguidos en contra del congresista José Alfredo Gnecco Zuleta”, manifestó en ese momento el presidente de la Sala de Instrucción.

La determinación se hizo oficial luego de que se desatara una polémica por el anuncio de Farfán de iniciar una investigación a los miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, los congresistas Carlos Cuenca Chaux y Alejandro Ocampo; decisión que posteriormente reculó, pues son ellos los responsables de investigarlo y determinar si cometió actuaciones irregulares.

Te puede interesar: Álvaro Uribe se pronunció sobre la detención del senador Ciro Ramírez: “Eso es lo que deja la maldita mermelada”

En su decisión inicial, Farfán —a través de su secretaria, Adriana Hernández Aguilar— ordenó investigación y la práctica de pruebas en contra de los mencionados congresistas; pero ante la controversia que se desató tuvo que echarse para atrás y radicar un nuevo impedimento contra sus investigadores naturales, pues su caso fue remitido a la comisión del legislativo, encargada de investigar a magistrados y presidentes.

La exprimera dama del Cesar y lideresa del clan Gnecco está señalada de violación de derechos humanos - crédito Gobernación del Cesar

La polémica con respecto a Francisco Farfán

En las últimas dos semanas, Farfán ha estado en medio de la polémica por los señalamientos de que filtró información privilegiada a la familia Gnecco, en el proceso que se adelantó contra el senador José Alfredo Gnecco. De acuerdo con el reporte, fue Cielo la que advirtió al congresista que sus líneas celulares estaban siendo escuchadas, por la investigación que ordenó el magistrado el 14 de mayo de 2019.

“Nunca he tenido conversación alguna con dicha señora, ni le he enviado razones a través de terceros, en punto de una interceptación telefónica ordenada por mi propio Despacho, lo cual resulta además contrario a la lógica y al sentido común (...) Habría sido más fácil y sencillo, si se le quisiera favorecer, simplemente no disponer tal diligencia”, señaló el implicado en este escándalo.

Esto en el marco de la investigación que se adelantaba contra el congresista por presunto constreñimiento al elector. Y es que en febrero de 2022, y al no encontrar mérito para continuar con la indagación, el magistrado Farfán archivó el caso. No obstante, tras conocerse las denuncias en su contra, fue el propio magistrado el que pidió desarchivar el caso y comprobar si hubo o no actuaciones irregulares.