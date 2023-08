Un millón de pesos a quienes se unan al Ejército y la Policía: la propuesta de Dilian Francisca Toro que le sale al paso a ‘Jóvenes en paz’ de Gustavo Petro

La candidata a la Gobernación del Valle lanzó una contrapropuesta al programa jóvenes en paz de Gustavo Petro - crédito Colprensa

En medio de las críticas por la próxima puesta en marcha del programa conocido como “pagar por no matar”, como lo describió el presidente Gustavo Petro, la candidata a gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro propuso destinar el mismo monto, pero para los jóvenes que decidan integrar la fuerza pública.

“Daremos un millón de pesos mensuales a los jóvenes, buenos ciudadanos, que se unan a la Fuerza Pública para cuidar a los caleños y vallecaucanos. #ExperienciaYAutoridad”, anunció la exdirectora del partido de La U, que aspira a dirigir nuevamente el departamento del Valle del Cauca.

Toro lanzó la propuesta durante uno de sus eventos de campaña en la ciudad de Cali, según dijo, con el propósito es incrementar el pie de fuerza del Ejército y de la Policía en el departamento, y para reivindicar los valores del respeto a la vida y la legalidad.

“Yo estoy pensando formar o contratar más o menos 2.000 jóvenes acabados de salir del bachillerato para que puedan hacer en las comunidades seguridad y convivencia como una parte de persuasión del tema pues de seguridad. Eso lo vamos a hacer y les vamos a pagar un millón de pesos”, señaló la candidata.

Aunque no mencionó directamente el proyecto del Gobierno nacional, sí reiteró varias críticas que se han formulado a la iniciativa. “Nosotros creemos que la idea no es pagarle a los muchachos para que no hagan nada, hay que pagarle a los muchachos para que sirvan a la comunidad, para que estudien, para que trabajen”, agregó Toro.

De acuerdo con la candidata a la Gobernación, tanto el departamento como la capital del Valle requieren un aumento del número de miembros de la fuerza pública, pero no podrán esperarse a que sean enviados desde Bogotá, sino crear incentivos para que los jóvenes decidan vincularse. El programa estaría destinado a 500 soldados para el Ejército, 500 auxiliares mujeres para la Policía y crear un grupo especial y 1.000 patrulleros nuevos.

Propuesta de Dilian Francisca Toro para pagar a jóvenes que se vinculen a la Fuerza Pública

“Debemos premiar a los jóvenes que son buenos ciudadanos y que tengan la vocación de cuidar a la comunidad, pagándoles 1 Millón de pesos mensuales para que se unan a la fuerza pública. De este modo podremos aumentar el pie de fuerza en el Valle del Cauca y combatir la delincuencia”, sostuvo Toro.

Esta propuesta se suma a un Plan de Bienestar que propone la candidata de La U dirigido a los miembros de la fuerza pública y sus familias, como retribución a quienes protegen la seguridad en el departamento. “Se trata de una nueva Política Departamental de Seguridad con énfasis en la lucha frontal contra el multicrimen, la prevención social de la violencia y la aplicación de nuevas tecnologías para contrarrestar el delito”, concluyó.

El programa de Jóvenes en paz fue resumido por el presidente Gustavo Petro como “pagar por no matar” al término de un consejo de seguridad en Buenaventura. La propuesta estuvo en veremos hasta agosto, cuando el Ministerio de Hacienda emitió el concepto de presupuesto y señaló que costaría 1.3 billones de pesos para destinar un millón a cada joven beneficiario.

Será el Ministerio de la Igualdad, en cabeza Francia Márquez, y el Departamento de Prosperidad Social las instituciones encargadas de articular el programa. La vicepresidenta, durante un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, señaló que no se beneficiará a delincuentes, sino personas entre 14 y 28 años que necesitan atención del Estado.

Márquez Mina explicó que la transferencia será condicionada a que los beneficiarios cursen estudios o trabajen para poder recibir el beneficio, con evaluaciones periódicas, según explicó a Infobae Colombia, el representante David Racero. Como uno de los impulsores del programa de Jóvenes en paz, el congresista explicó que la propuesta de la candidata Toro no dista de la iniciativa y en cambio puede ser complementaria a la misma y al servicio social para la paz que está en reglamentación.