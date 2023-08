Egan Bernal lanzó pulla al Gobierno de Gustavo Petro: “Todo va por mal camino”

Egan Bernal ha sido una figura que se ha destacado no solo por sus logros deportivos, sino también por su oposición y constante crítica al Gobierno de Gustavo Petro. Archivo creado por Infobae - crédito Stephane Mahe/REUTERS y Cancillería de Colombia

Egan Bernal disputará la tercer gran carrera del calendario ciclístico internacional, la Vuelta a España 2023. La ronda ibérica dará inicio el 26 de agosto y en rueda de prensa del INEOS Grenadiers, el zipaquireño no descartó una victoria para su equipo.

“Una victoria aquí sería muy especial, pero estoy aquí con la mentalidad de ayudar al equipo y hacer lo mejor que pueda para Geraint Thomas que es muy consistente y si viene algo en lo personal bienvenido sea”.

El zipaquireño enfatizó en que su equipo tiene todo para ganar y destacó el palmarés con el que llega Thomas para enfrentar a sus máximos rivales en la carrera española, “haber firmado dos podios en sus dos últimas grandes, en el Tour 2022 fue tercero y en el Giro 2023 segundo y eso es algo excepcional”.

Bernal también habló sobre su proceso de recuperación tras haber sufrido un grave accidente en 2022 que casi le cuesta la vida: “La recuperación va bien, mejorando poco a poco pero ahora estoy en esa etapa en la que no se ve el progreso mes a mes no se ve tan rápido como el año pasado. Sigo muy motivado y tratando de llegar a mi mejor versión posible”, explicó.

Cabe recordar que su participación en el Tour de Francia 2023 no fue la más destacada y se vio afectada por una caída que lo dejó con varias fracturas. Sin embargo, Egan aseguró que la Gran Boucle “tuvo un enorme impacto” para él, debido a que fue su primera gran carrera luego del accidente, aunque manifestó que muchas veces pensó en rendirse, fue el mismo deporte el que lo salvó: “Uno trata de poner buena actitud, pero finalmente el ciclismo es mi vida”.

Pero Egan Bernal ha sido una figura que se ha destacado no solo por sus logros deportivos, sino también por su oposición y constante crítica al Gobierno de Gustavo Petro.

En su más reciente declaración, el zipaquireño habló sobre cómo ve el país con la administración de Petro. Al respecto, dijo: “Veo que cada vez está como peor. La inseguridad está una cosa impresionante, la economía y siento que todo va como por mal camino”, dijo para Canal 1.

Y agregó: “Es una situación muy complicada y hay un trasfondo muy grande. Acá uno podría estar hablando todo el día, pero la realidad, si uno se va a los hechos, es que la gente va muy del gancho”.

“Ir del gancho” es una expresión que se usa en ciclismo para indicar que estás al límite, te falta el aire, haces lo que sea para no descolgarte del grupo o pelotón y, aunque no lo reconozcas, necesitas bajar el ritmo porque eres incapaz de seguir el que te marca el ciclista que te precede.

Por lo que, al parecer, Egan recurrió a una metáfora para referirse a que los colombianos ya están cansados de tanta inseguridad en el país.

Egan ha sido claro en el rol que desempeñará en la Vuelta a España 2023, en la que será gregario de lujo de Geraint Thomas. Sin embargo, no descarta una victoria de etapa: “Ayudar al equipo en lo que mas pueda, sentirme útil y que pueda marcar la diferencia si no es ganando contribuyendo al equipo. Con eso me sentiría bien y sería mi ideal”, precisó en rueda de prensa del INEOS.

Seis ciclistas colombianos estarán disputando la Vuelta a España 2023 - crédito @santiagobuitrago09/Instagram

La edición 78 de la Vuelta a España contará en esta ocasión con la presencia de seis ciclistas colombianos. Algunos tendrán la obligación de buscar puestos de privilegio en la clasificación general, y victorias de etapa y otros realizarán labores de gregarios para sus respectivos líderes.