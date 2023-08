Tío de Day Vásquez asegura que pagó 700 millones de pesos por una casa para Nicolás Petro, sin saber de dónde venía el dinero: “Ella actuó de mala fe”

Day Vásquez habría engañado a su tío, César Vásquez, para que comprara una mansión para Nicolás Petro, su exesposo, con dinero ilícito.

El caos que desencadenó Daysuris Vásquez al revelar el supuesto ingreso de dinero ilegal a la campaña de Gustavo Petro ha generado fragmentación, no solo en el Gobierno nacional, sino también en su propia familia.

César Vásquez, tío de la exnuera del presidente, dijo que fue engañado por su sobrina, quien le pidió que comprara una casa a nombre de Nicolás Petro y no le dijo que los 700 millones de pesos que pagó por el inmueble eran de procedencia ilícita.

El martes 8 de agosto César Vásquez fue citado por la Procuraduría General de la Nación para que explicara de dónde sacó el dinero para comprar una mansión en el exclusivo sector de Villa Campestre, en Barranquilla. Vásquez aparece como firmante de la promesa de compraventa, para la cual debió entregar un adelanto de 700 millones de pesos, que tenía un valor total de $1.600 millones.

Imagen de uno de los espacios de la vivienda que el hijo del presidente Gustavo Petro planeaba comprar en Barranquilla. Metrocuadrado.com

En El Reporte Coronell de W Radio, el tío de Daysuris Vásquez indicó que cuando su sobrina le pidió que firmara el documento no le dijo que el dinero que se iba a usar para comprar la casa era ilegal y reveló una conversación con Liceth Castro, madre de Daysurys Vásquez, que confirmarían su versión.

En el diálogo, Castro le dice: “Y a ella (Daysuris) se lo voy a decir, me haces el favor y tú cuando vayas a hacer negocios no ocupes a nadie. Si nos va a ocupar, ocúpanos a tu papá y a mí, que nosotros sabemos y podemos enfrentar la situación”, sostiene la madre de Day Vásquez, mostrando descontento porque su hija involucró a César Vásquez en sus negocios.

“Si nos van a joder a nosotros, que nos jodan, pero tú no tienes que estar metiendo a terceras personas aquí para que después esto se forme un caos. Ya se lo voy a decir porque no es justo”, agregó Liceth Castro.

Por su parte, César Vásquez demostró su descontento al conocer la procedencia de los 700 millones de pesos que había entregado como adelanto para comprar la vivienda.

La lujosa casa que quería comprar Nicolás Petro tenía su propia piscina privada. Metro Cuadrado

“Y responde César Vásquez: Sí, sí porque ella sí sabía de eso y eso no me lo informó de dónde procedía el billete ese para hacer esas negociaciones. Si yo sé de todos estos enredos... Ella actuó de mala fe conmigo porque ella tenía que ser sincera porque yo de buena voluntad, sin ningún interés, le quise servir no para que me jodiera”, sostuvo el tío de Day Vásquez.

En su reclamo a Liceth Castro, el hombre alega que él saldrá perjudicado por ayudar a Nicolás Petro y a su exesposa: “Yo en esto no me he beneficiado. El afectado de todo el baile voy a ser yo. Ni ella (Daysuris), ni Nicolás, sino quien va a quedar en el baile soy yo. ¿Quién me va a pagar los abogados? A Daysurys le pagan los abogados. Nicolás tiene con qué pagar los abogados. ¿Y yo? Pa la cárcel”.

El hombre se mostró preocupado porque la justicia lo iba a llamar a rendir declaratoria para que explicara el origen del dinero. “Yo tengo que justificarlo ante la Fiscalía, ante la Dian, de dónde provienen esos dineros, si no me clavan por lavado de activos, mínimo seis años de cárcel y los demás van a quedar contentos. No señor”, argumentó César Vásquez.

¿César Vásquez sí sabía del origen del dinero?

Pese a la existencia de pruebas que comprueban el desacuerdo de César Vásquez al enterarse del origen de los 700 millones que entregó para comprar la casa de Villa Campestre, su sobrina, Daysurys Vásquez puso en poder de la Fiscalía unas conversaciones en las que se evidencia que él sí sabía de dónde había salido el dinero.

En las audiencias contra Daysurys Vásquez y Nicolás Petro, la Fiscalía reveló unos chats en los que César Vásques le dice: “¿Qué opinas tú de la devolución de eso? ¿Tú qué opinas? dime”.

A lo que su sobrina le responde: “No, yo no le voy a devolver nada, tío César, yo bastante me jodí con él para que ahora me venga decir que es que le tengo que devolver plata. Además, él (Nicolás Petro) no va a denunciar eso, no va a denunciar nada, porque primero esa plata fue ilegal, él sabe que si yo me pongo a decir de dónde salió esa plata se va a hundir y tengo pruebas de eso, tengo audios, pantallazos de los mensajes que él me mandaba de dónde había salido de la plata y todo eso, entonces él no me puede venir a decir nada porque el que sale perdiendo es él”.

En un audio Day Vásquez reafirma: “Esa plata la dio un extraditable y si yo salgo a decir que esa plata la dio un extraditado van y lo meten preso, entonces él va a salir a denunciarme, a decir absolutamente nada”.

Según Noticias RCN, Daysurys Vásquez estaría molesta con su tío por intentar salvarse diciendo que no conocía el origen de los 700 millones de pesos. El medio citado indicó que la exesposa de Nicolás Petro declarará en contra de su tío, porque se habría quedado con cerca de 38 millones de pesos que iban para la campaña presidencial de Gustavo Petro.