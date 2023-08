Caso Aida Merlano: cartel de Sinaloa estuvo detrás de la fuga de la excongresista, según la Fiscalía

La fuga de Aida Merlano ocurrió en octubre de 2019 en un consultorio médico ubicado en Usaquén, norte de Bogotá. (Colprensa - John Paz)

En medio del proceso que cursa contra la excongresista Aida Merlano y las personas que estuvieron detrás de su fuga en 2019, la Fiscalía determinó que el cartel de Sinaloa estuvo detrás del escape cinematográfico de la exfuncionaria de un consultorio odontológico en Bogotá mientras cumplía su condena por corrupción electoral.

En audiencia conocida en primera instancia por el canal Focus Noticias, el fiscal del caso, Fernando Arias, expuso que el peligroso grupo ilegal mexicano ordenó la fuga de la excongresista a través de alias Boyaco, uno de sus enlaces en Colombia.

Además, expuso que días antes del escape (1 de octubre de 2019), los hermanos Juhass y Jelissa Pineda Matallana se reunieron sobre las 8:00 de la mañana con varias personas que, según investigaciones, pertenecieron a una estructura ilegal liderada por Boyaco, quien a su vez está vinculado con este cartel.

Este giro inesperado dentro de las pesquisas se conoció luego del trabajo de un agente encubierto de la Fiscalía, que también determinó que la fuga se planeó durante cuatro meses.

“Ya que la fuga de la excongresista estaba planeada y que estaría dirigida por el Cartel de Sinaloa, quienes en compañía de alias el Boyaco, no solo se ocuparían de su fuga sino de su salida del país. No solo con el fin de que se fugara, sino que no declara ante el alto tribunal (...) Estas afirmaciones no se hacen de manera conclusiva o haciendo inferencia sobre algún elemento probatorio”, expuso el fiscal del caso durante la diligencia.

En desarrollo...