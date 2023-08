Papa, cebolla y tomate, entre los alimentos que bajaron su precio en julio

Dentro de los alimentos que más bajaron su precio estarían la papa, el plátano y el queso. Foto: Colprensa/ Álvaro Tavera

El Departamento Administrativo de Estadística dio a conocer su más reciente informe de Índice de Precios al Consumidor, documento en el cual la entidad hace énfasis en los datos relacionados con la inflación que se registró en el mes anterior. En este caso, el departamento dio a conocer las estadísticas relacionadas con julio.

En el texto, el Dane señaló que la inflación de julio registró una caída, teniendo en cuenta que fue del 0,50%, más baja que el 0,81% reportado en junio. La entidad hizo énfasis en que la variación anual fue de 11,78%, abarcando un aspecto en el cual el alza en el precio de los combustibles asumió el protagonismo.

Con respecto a los alimentos, uno de los aspectos que más toca el bolsillo de los colombianos, el Dane fue preciso en que dicho factor fue uno de los que más sumó aportes negativos a la inflación. La entidad indicó que, por ejemplo, los aceites comestibles bajaron un -1,33%, mientras que los quesos y productos afines un -1,95%, así como los plátanos representaron -2,65% y las papas un -9,35%.

A pesar de ello, en el informe la entidad recalcó que la disminución en el precio de algunos alimentos incidió directamente en que otros comestibles incrementaran su valor. Casos que dan muestra de ello son las frutas frescas, cuyo precio creció 4,96%, mientras que las aves un 1,50% y los tomates que subieron un 8,42%.

La papa es el alimento que representa la mayor caída en su precio con respecto al valor que registraba para el mismo mes de 2022, reportando una bajada de -27,56%. Por su parte, la cebolla, el alimento que le sigue, bajó un -22,16%, mientras que el tomate disminuyó un -17,56% y la yuca registró una caída del -17,69%.

Como era de esperarse, los combustibles abarcan la subclase que más ha aportado al cálculo de la inflación para julio. Esta situación se registra debido a la constante alza que el Gobierno nacional ha impulsado en este aspecto con el pasar de los meses. De hecho, según dieron a conocer desde el Ministerio de Minas y Energía para comienzos de agosto de 2023, el precio del combustible en algunas ciudades superó los $14.000.

Esta situación se relaciona directamente con lo expresado por Mauricio Santa María, presidente del centro de estudios económicos, que manifestó en medio del Seminario Internacional de Anif, que los gastos que tienen proyectados desde el Gobierno nacional son muy altos. Así mismo, el dirigente señaló que la situación podría empeorar en caso de las reformas, tanto pensional como de salud, sean aprobadas.

El funcionario indicó que “no ve mayor problema” con respecto al Marco Fiscal de Mediano Plazo que ha implementado el Gobierno nacional, pero sí expresó su preocupación por la inflación y tasa de cambio, teniendo en cuenta los ingresos y gastos que planean desde el Ministerio de Hacienda. De igual forma, Santa María señaló que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) es “altísimo”.

“El gasto es altísimo en 2023 y 2024. Los intereses son muy grandes este año y el siguiente, y tenemos un déficit que se explica en gran parte estos dos años por el tema de combustibles y deuda”, señaló Mauricio Santa María, presidente del centro de estudios económicos, en declaraciones recogidas por Semana.

El evento, en el cual Santa María brindó múltiples datos sobre la economía colombiana, contó con personajes de la talla del conferencista Susan Segal, presidente y CEO de Americas Society/ Council of the Americas, además de Alexander Müller, Head Economist for Andean Region, Central America & Caribbean, Bank of America y Diego Mora, Country Manager para Colombia, Perú y Centroamérica de BlackRock.