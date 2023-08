Se conocen todos los detalles de lo que será el ‘Gran Fondo Nairo Quintana’ en Santander

Se conocen algunos detalles del Gran Fondo de Nairo Quintana. Foto: @nairoquincoficial

Nairo Quintana, uno de los ciclistas más relevantes de los últimos años en el país, recientemente participó en el Giro de Italia Ride Like a Pro Ecuador y allí se robó las miradas de los aficionados que compitieron junto a él. Aunque el boyacense no ha encontrado un equipo para competir, sigue trabajando en otros proyectos, entre esos, el gran fondo que se realizará en Santander y en México.

El Gran Fondo Nairo Quintana tendrá la participación de 5.000 personas que correrán junto al campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España. Recientemente se dieron a conocer algunos detalles de los que será esta actividad deportiva que se llevará a cabo el 24 al 26 de noviembre en Santander.

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, se ha mostrado muy emocionado por la realización de la competencia en el departamento. Hace algunos días dio a conocer detalles de esta carrera, que aún tiene inscripciones abiertas para todos aquellos que desean aceptar el reto. El gran fondo de Nairo Quintana contará con cinco categorías, incluyendo NairoKids, que es para los más pequeños. “Junto al campeón Nairo Quintana y 4 mil ciclistas pedalearemos hasta conquistar la meta”, resaltó el gobernador hace un tiempo en sus redes sociales.

Nairo Quintana solo ha competido en el Campeonato Nacional de Ciclismo en Ruta celebrado en febrero en Bucaramanga y donde terminó en la tercera ubicación (@nairoquincoficial/Instagram)

Esto es lo que debe saber del Gran Fondo de Nairo Quintana en Colombia

La competencia organizada por el reconocido pedalista colombiano se llevará a cabo del 24 al 26 de noviembre de 2023. El costo de la inscripción es de 525.000 pesos, pero hasta el 6 de agosto cuenta con un descuento de 50.000 pesos. También existen descuentos para grupos de 10 participantes. Uno de los factores determinantes es que la temperatura durante el recorrido oscila entre 35 y 38 grados.

El evento deportivo contará con cinco categorías, para que las personas puedan elegir cuál se adapta mejor a sus condiciones físicas. El Gran fondo es un recorrido de ruta de 130 kilómetros con 2.410 metros de desnivel. Los pedalistas partirán desde Cenfer, luego saldrán por Girón hasta Lebrija, La Y de San Vicente, cruzarán por túneles de La Sora y la Paz y Río Sogamoso, donde harán el retorno.

El medio fondo contará con un trayecto de 82 kilómetros con 2.130 metros de desnivel. Partirá desde Cenfer, Lebrija, La Y, y el Tablazo, donde se hará el retorno. Para los menos experimentados está la categoría retadores que tiene una ruta de 30 kilómetros con 2.410 metros de desnivel entre Cenfer, Girón y Lebrija.

Además, estará el MTB (Mountain Bike) de 56 kilómetros y por último NairoKids, que va desde niños menores de 3 años hasta 12.

Con el valor de la inscripción se garantiza un jersey y short oficial de la competencia, hidratación, asistencia médica, mecánica, servicio de ambulancia, paramédicos, póliza de seguro, medalla, bus barredora y abastecimiento en la meta.

Revelan detalles de lo que será su gran fondo en Santander. @nairoquincoficial

El presente de Quintana

Por ahora el corredor boyacense sigue a la espera de poder mejorar su situación debido a que no ha podido encontrar un equipo con el que pueda competir en 2023 y todo apunta a que el colombiano estaría buscando opciones para el 2024. En una entrevista con ESPN el mismo Quintana desmintió los rumores que lo vinculaban a algunas escuadras WorldTour y ProTeam.

”Si hubiese algo sería el primero en salir a decirlo con mucha alegría porque sé que haría feliz a mucha gente y estaría muy feliz, he soñado nuevamente colocándome el dorsal, atacando, ganando, pero no. Debemos tener paciencia y esperar el momento en el que llegue si Dios lo permite. De momento si mañana me llevan a una competición estoy en un muy buen nivel, los números lo dicen y las sensaciones lo dicen, así que estoy preparado, ojalá sea para este año, pudiese ser en los mundiales o para cuando se pueda”, afirmó.