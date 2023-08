Golpe al corazón de los hinchas de Santa Fe: José Enamorado llegó al equipo de sus amores

José Enamorado salió de Santa Fe, tras un año a préstamo, y firmó con Junior de Barranquilla para el segundo semestre de 2023. Foto Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe comenzó el segundo semestre de 2023 con una renovación casi que total en su ataque, debido a que se fueron los jugadores Wilfrido de la Rosa, Wilson Morelo y José Enamorado, este último uno de los más destacados en la primera parte de la temporada.

El futbolista cartagenero disputó 44 partidos, marcó cinco goles y se convirtió en figura bajo el mando de Alfredo Arias, en 2022, y luego con Harold Rivera para disputar la fase de grupos en la Conmebol Sudamericana y asociarse con el goleador Hugo Rodallega.

José Enamorado, atacante de Santa Fe en el empate sin goles frente a Goias por la Conmebol Sudamericana. Foto: Twitter Santa Fe.

Sin embargo, Santa Fe no estuvo en condiciones para adquirir al futbolista en propiedad, pues el préstamo finalizó el 30 de junio y el Junior de Barranquilla fue el único equipo que lo compró al Real Cartagena, un fichaje que calificó el mismo deportista como un sueño cumplido.

“Era una oportunidad que estaba esperando”: José Enamorado

A su llegada al aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, el delantero José Enamorado entregó sus primeras impresiones por su llegada al Junior: “Contento, feliz era una oportunidad que estaba esperando hace muchísimo tiempo, haré los exámenes médicos y ver qué pasa”.

Sobre el contrato, el atacante explicó que fue un proceso largo, con muchos obstáculos en la negociación y, por un momento, estuvo caído, pero revivió en los últimos días y el primero de agosto se confirmó el acuerdo para que el jugador se ponga a las órdenes del técnico Hernán Darío Gómez.

José Enamorado celebrando uno de sus goles con Santa Fe. Foto: Independiente Santa Fe.

“Estaban llegando a un acuerdo como tal, varias veces se reunieron, pero lo importante es que ya estoy acá y ahora esperar lo que se viene. Tuvieron la última reunión y todo salió de la mejor manera y pues gracias a Dios estoy acá, me dijeron que llegaron a un acuerdo y que no hay prisa”, afirmó.

Enamorado finalizó al decir que el Junior era un equipo en el que anhelaba jugar hace muchos años y se siente orgullo de cumplir su sueño: “Desde pequeño siempre deseé ponerme esta camiseta, ahora estoy contento de estar acá. Uno sabe que es un equipo grande, que tiene que estar peleando títulos”.

Don Fuad le cumplió a “Bolillo”

Hernán Darío Gómez, quien pasa sus peores momentos con el Junior al sumar cuatro partidos sin ganar en el segundo semestre de 2023, tendrá una nueva opción en el ataque con el arribo de José Enamorado, jugador que solicitó a la junta directiva junto con Déiber Caicedo.

Hernán Darío Gómez pidió a José Enamorado y Déiber Caicedo para el Junior. Foto: @juniorclubsa/Instagram

En rueda de prensa tras el empate 1-1 con Bucaramanga, el lunes 31 de julio, el entrenador antioqueño dio a conocer el pedido que le hizo a Fuad Char, máximo accionista del club, para reforzar la plantilla y darle ese nivel de calidad que exige la afición.

“Don Fuad me dijo: ‘¿qué jugadores quiere?’… pero no se puede traer a todo el mundo. No sé si ya arregló a Caicedo y Enamorado. Vienen esos dos que juegan por las bandas, Caicedo y Enamorado. Esta semana estos dos jugadores deben hacer exámenes médicos”, afirmó Bolillo Gómez.

Clásico de la Costa en Santa Marta

El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, confirmó que el partido entre el Unión Magdalena y Junior, el sábado 5 de agosto, se disputará en Santa Marta y no en otra ciudad, ante el pedido de la Policía para trasladar el juego por la falta de garantías en seguridad.

El partido entre Unión Magdalena y Junior se mantendrá en Santa Marta, pese a la petición de la Policía para cambiar la sede.

Durante una entrevista con el programa El Vbar Caracol, el directivo dijo que el clásico se realizará en la capital del Magdalena y descartó por completo Barranquilla, debido a que el Ciclón Bananero perdería su condición de local frente a los Tiburones.