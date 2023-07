Selección Colombia Femenina: las cuentas para clasificar a los octavos de final del Mundial Femenino 2023

La única vez que la selección Colombia clasificó a los octavos de final de una Copa del Mundo fue en el Mundial de Canadá 2015 REUTERS/Jaimi Joy

La selección Colombia derrotó a Alemania en la segunda jornada de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023. El combinado Tricolor, con goles de Linda Caicedo y Manuela Vanegas, llegó a seis unidades en el grupo H, tras la victoria 2-0 en la primera fecha ante Corea del Sur, y aunque tiene muchas chances de clasificar a octavos de final, aún no tiene su cupo asegurado.

Te puede interesar: Colombia vs. Marruecos: Fecha y hora del partido donde se puede lograr la clasificación a los octavos de final del Mundial Femenino 2023

El próximo partido será el jueves 3 de agosto a las 5:00 de la mañana (hora colombiana) ante su similar de Marruecos en el estadio HBF Park de Perth, Australia. Allí incluso una derrota podría clasificar a las cafeteras a la siguiente ronda de la cita orbital. Sin embargo, hay un resultado que las podría dejar eliminadas.

Si gana no solo tendrá tiquete directo a los octavos de final, sino que también asegurará el primer lugar del grupo al llegar a nueve unidades, por lo que su rival en los octavos de final si o si será el segundo equipo del grupo F (Francia, Brasil o Jamaica). Esto sería histórico para el fútbol femenino en Colombia, pues solo una vez se avanzó de ronda, Canadá 2015, aquella vez como uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

Te puede interesar: Con 18 años, Linda Caicedo es una de las máximas goleadora de la selección Colombia Femenina en una Copa del Mundo

El empate también le sirve a Colombia, pues completaría siete puntos, siendo inalcanzable para Alemania, actualmente segunda en el grupo con tres puntos y +5 en la diferencia de gol. Este resultado, al igual que la victoria, le garantiza el primer puesto.

Por último, una derrota podría perjudicar a Colombia siempre y cuando Marruecos se imponga por cinco goles de diferencia. Las africanas tienen tres puntos, tras derrotar a Corea del Sur 1-0. No obstante, la goleada propiciada por Alemania en la Fecha 1, 6-0, las tiene terceras con -5 en la diferencia de gol.

Te puede interesar: Con golazo de Linda Caicedo, Colombia derrotó a Alemania y se acerca a los octavos de final del Mundial Femenino 2023

El hecho de que las cafeteras tengan +3 en la diferencia, significa que una derrota por cinco goles de diferencia le permite a Marruecos quedar en 0 y a la Amarilla quedar en -2 goles de diferencia. Pese a ello, un empate o una derrota de Alemania ante Corea del Sur podría beneficiarle a Colombia.

Tabla de posiciones del grupo H

Colombia: 6 puntos (+3) Alemania: 3 puntos (+5) Marruecos: 3 puntos (-5) Corea del Sur: 0 puntos (-3)

Manuela Vanegas, autora del gol del histórico triunfo de la selección Colombia contra Alemania: “Somos potencia mundial”

La defensora, que juega en la Liga Femenina de España con la Real Sociedad, se elevó para cabecear el centro de Leicy Santos y poner el 2-1 en el marcador a favor de la selección Colombia al minuto 90+6. Este es su primer gol en un Mundial Femenino, pero la jugadora antioqueña ha sido gestora de las otras tres anotaciones que registra el combinado cafetero en el certamen que se lleva a cabo hasta el 20 de agosto en Oceanía.

Luego de que la jueza central del compromiso decretara la victoria colombiana, Manuela habló con el Gol Caracol sobre lo que significa este triunfo en el equipo y su sentir tras marcar tan importante gol: “La gente es impresionante (...) Yo me he soñado jugar un Mundial, lo decreté y hoy había recibido muchísimos mensajes de que iba a hacer gol”.

Manuela Vanegas confesó que le gusta aportar constantemente en ataque, esto se evidencia en sus cifras en Europa, pues en su última temporada registró tres tantos: “Soy defensa, pero he comentado muchas veces que me gusta sumarme a la ofensiva, me gusta el balón. Feliz por este triunfo, Alemania es potencia mundial, es una realidad, pero Colombia ha dado pasos gigantes, Colombia es potencia mundial”.