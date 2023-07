Esta fue la irregularidad que ocasionó la salida de varios dirigentes de la Federación de Cafeteros: las pérdidas serían de 7 mil millones de pesos

Germán Alberto Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, explica la irregularidad que hizo salir a Octavio Castilla de la gerencia de Almacafé.

No pasa por un buen momento la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), que se tuvo que someter a una profunda reorganización interna en la que terminaron ‘descabezados’ varios de sus importantes dirigentes.

Uno de ellos fue el gerente general de Almacafé, Octavio Castilla, quien habría causado una pérdida cercana a los 7.000 millones de pesos al gremio por la no venta de miles de bultos de café, que no pudieron ser certificados como 100% colombianos.

Germán Bahamón, gerente de la FNC, explicó en una entrevista para la emisora Blu Radio que el café no pudo ser certificado como colombiano debido a que tenía trazas de café robusta, un tipo de grano que no se produce en Colombia, razón por la que la fábrica Buen Café, ubicada en Chinchiná, Caldas, rechazó el producto. Explicó así mismo que el café que se produce en territorio nacional es el arábico.

“Lo que yo he evidenciado es que hubo unos procedimientos que no se cumplieron a cabalidad y que ocurrieron en junio, julio y agosto de 2022 y que hoy puso en riesgo esa cadena de custodia y, por eso, la junta tomó la decisión de hacer unos cambios estructurales en Almacafé”, dijo el dirigente gremial.

No obstante, aclaró que sí es legal importar ese tipo de café a Colombia, pero el problema es que no se ha podido vender y que como el precio de esos sacos es menor por no tener la misma calidad del arábico, las pérdidas rondarían los 7.000 millones de pesos.

“Lo importante mencionar aquí es que no hay dinero público ahí, tampoco de la contribución cafetera. Ese dinero es de la empresa (Almacafé). Estamos revisando cómo salir de ese café que no se ha podido vender. El problema es que la baja del precio del café, lo que nos va a generar en este momento, es una pérdida que podría estar cercana a los 7.000 millones de pesos”, indicó.

De igual forma, explicó que la fábrica de Chinchiná es la única de todo el mundo que vende café 100% arábico, debido a la política de la Federación de solo usar productos colombianos. Otras fábricas mezclan varios tipos de café, como el robusta y el arábico, dependiendo del tipo de mercado y para abaratar costos.

“Por política de protección y de promoción de una marca y de la construcción de la misma, tenemos una política de solo usar producto 100% colombiano”, dijo.

Por ese motivo la Junta Directiva de la FND tomó la decisión de pedirle al ahora exgerente de Almacafé que renuncie a ese cargo. “La justa directiva tomó la decisión, no solo de pedirle a Octavio un paso al caso, sino de contratar una empresa multinacional de cazatalentos para seleccionar a esa persona que liderará ese proceso de transformación de Almacafé”, aseguró en la entrevista.

Octavio Castilla, exgerente general de Almacafé. Youtube.

Por otra parte, dijo que se ha reunido con varios ministros para conversar acerca de los proyectos del café producido en Colombia, pero que hasta la fecha no se ha podido ver con el presidente Gustavo Petro.

“Espero tener esa oportunidad de encontrarme con el presidente Gustavo Petro y tomarme un café con el presidente. Siempre lo he dicho, es un deseo indeclinable del vocero de 548.000 familias y por eso hemos venido trabajando con las carteras de su Gobierno (…) Tengo la esperanza que sea una relación armónica”, dijo el dirigente del gremio.

Y aseguró que lo que ha pasado con la caficultura a nivel mundial ha afectado a la industria colombiana .“Hay una descolgada en el precio del café en la cotización de la bolsa en Nueva York. Es algo que nos tiene preocupados”.