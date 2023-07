Exvicepresidente Germán Vargas Lleras se despachó contra los partidos de la U y Liberal por no lograr coalición para elegir las directivas del Congreso

El exvicepresidente se había encargado de radicar la propuesta. Foto: Colprensa.

Durante la noche del miércoles 19 de julio el exvicepresidente y líder natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, trinó, con una aparente molestia, luego de que no se concretara un acuerdo con los partidos ‘disidentes’ de la antigua coalición con el Gobierno Petro de cara a la elección de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes para la nueva legislatura que inicia el jueves.

“Lamento mucho que mí propuesta de conformar una nueva coalición para la elección de las mesas directivas del Congreso no haya prosperado (sic)”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Pero fue más allá y se despachó en contra de los directores de los partidos Liberal y de la U, con quienes tuvo acercamientos para lograr ese bloque que sería prácticamente opositor al gobierno Nacional. Sin embargo, negó que se hubieran reunido, como han asegurado en la prensa nacional.

“Frente a las versiones que ha difundido en los medios de comunicación César Gaviria, a través de su jefe de comunicaciones como usualmente ocurre, aclaro que no me he reunido personalmente con él desde hace más de un año. Sí nos hemos comunicado telefónicamente (sic)”, señaló.

Lo mismo dijo sobre la líder de la U y aseguró que esa colectividad, junto con los liberales, están por volver a buscar alianzas con el presidente Petro.

“Tampoco me he reunido recientemente con Dilian Francisca Toro. Pronostico que unos y otros pronto se reintegrarán a la coalición del gobierno. Y el pulso de mañana no será más que un esfuerzo para posicionarse de cara a una futura negociación. O sea, un vulgar chantaje (sic)”, afirmó.

El exvicepresidente, además, señaló que esos partidos continúan con sus practicas clientelistas y que buscan a su colectividad para lograr que el Gobierno, por temor, tenga réditos políticos a su favor.

“Se quieren valorizar a cuenta de Cambio Radical, pero el país sabe que todo esto se convirtió en un teatro. Nos aburrimos de que nos contacten para valorizarse frente al gobierno, cuando todos sabemos que están negociando puestos y ministerios (sic)”, concluyó en sus publicaciones en la red social.

Al fuerte reproche de Vargas Lleras por no concretar esta coalición, reaccionó la presidenta del Partido de la U, quien señaló que ese supuesto retornó para ser partido de Gobierno no era posible jurídicamente.

“En La U, nos declaramos en independencia y así mismo seguiremos actuando: de frente al país para votar o negar la agenda legislativa pensando solamente en los colombianos. No sé de dónde infieres, equivocadamente, que La U hará parte de una coalición de gobierno que es un imposible jurídico (sic)”, sostuvo Toro en su cuenta de Twittervf.

Pero, además, le solicitó que no se inmiscuyera en las posiciones que asuma el Partido de la U en la actual coyuntura en el Legislativo.

“German, así como respetamos, sin interferir, las decisiones autónomas de los partidos, esperamos lo mismo de otras colectividades (sic)”, señaló.

A inicios de este mes, el exvicepresidente propuso a los partidos que se deslindaron del Gobierno Petro para lograr mejores resultados en las elecciones regionales, así como para lograr mayorías en el Congreso con respecto a los proyectos del Ejecutivo, especialmente las denominadas reformas sociales.

Incluso se llegó a decir que Vargas Lleras y César Gaviria habían entablado conversaciones en los últimos días, explorando la posibilidad de una alianza.

El Partido Liberal ha mostrado su descontento ante los intentos por parte del Gobierno y el Pacto Histórico de atacarlos, especialmente a través del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Precisamente este miércoles el CNE sancionó a esa colectividad y le impuso una multa de 25 millones de pesos luego de que no llevara a cabo su convención, que de acuerdo con los estatutos debe efectuarse, al menos, una vez cada dos años.