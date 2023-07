Guillermo Vives acusó a su hermano Carlos Vives de alejarse de la familia y confirmó que no se hablan: “Realmente no lo extraño”

FOTOS: Instagram (guillovives) / Colprensa

El distanciamiento entre Guillermo y Carlos Vives parece no tener fin. Los hermanos no gozan de una buena relación y en la actualidad ni siquiera se hablan. En un par de ocasiones Guillermo Vives ha hablado del tema y recientemente lo volvió a poner sobre la mesa sin ningún tapujo, hasta comentó no extrañar para nada al cantante.

El chef, cantante, actor y empresario fue uno de los invitados por Eva Rey a su programa de entrevistas en YouTube, Desnúdate con Eva, en el que la periodista española le preguntó por si continuaba sin hablarse con Carlos Vives, información que confirmó, así como que tampoco le da tristeza el distanciamiento.

“Carlos no ha sido, de pronto, tan familiar como lo he sido yo. Tan apegado a su familia como lo he sido yo... él ha sido... como decían las mamás paisas en esa época: oscuridad en la casa y claridad en la calle. Entonces, siempre Carlos ha sido de amigos y de cosas y de su ghetto, pero no, realmente no lo extraño”.

En la misma entrevista, Guillermo Vives dio cuenta de que no tendría problema en saludar a su hermano en caso de encontrárselo y también habló de cómo lleva su madre la situación definiéndola como una mujer muy tranquila. Incluso, divide las fechas especiales para pasar unas con Guillermo y otras con Carlos.

“He recibido muchos mensajes: Ay, pobre tu mamá. Mi madre es una mujer muy tranquila en eso... en un momento dado me dijo: Los dos son hijos míos, no tengo la culpa de quién esté ahí cerca a ustedes, pero ustedes siguen siendo mis hijos pase lo que pase”.

Anteriormente Guillermo Vives había dicho que la relación con su hermano estaba perdida

Como se mencionó al inicio de esta nota, en otras ocasiones el chef se había referido al quiebre de relaciones con su hermano, aunque de momento se desonoce el origen puntual de su distanciamineto. Sin embargo, en 2021 en una entrevista para el matutino del Canal RCN, Buen día Colombia, Vives comentó: “Yo con Carlos no tengo ninguna relación”.

Ante semejantes palabras, uno de los presentadores lo interrogó por si existía posibilidad de que la comunicación con su hermano se reestableciera, pero Guillermo se mostró dubitativo por aquel entonces: “No… no sé, yo lo veo bastante difícil. La relación mía con Carlos está perdida, fuera de todo, está perdida”.

¿Qué ha dicho Carlos Vives sobre la relación con su familia?

No es mucho lo que el cantante samario ha dicho sobre la relación con su familia, pero en 2022 el periodista mexicano, Jorge Ramos, lo interrogó sobre el tema, especialmente con relación a un mensaje que Guillermo había publicado sobre él. Fue entonces cuando el intérprete de La bicicleta empezó por decir: “Está difícil la relación”.

Más adelante aseguró que había muchas cosas por sanar en su familia. “Hay cosas que hay que curar en la familia, en mi familia tengo cosas que curar y que uno está en eso porque es parte de la vida...”

De momento, Carlos y Guillermo Vives continuaron cada uno con sus vidas y sus respectivos proyectos. Ahora bien, en cuanto a los más recientes lanzamientos musicales del cantante samario, hay que mencionar que en mayo pasado sacó al mercado la canción ‘El Carro Ford’, cuyo video musical va por más de dos millones de visualizaciones en YouTube.

Ahora solo resta esperar si en un futuro la comunicación entre los famosos hermanos mejora, pues en el pasado eran muy cercanos, incluso, fueron socios. Su distanciamiento familiar lleva tiempo acaparando titulares y de los dos quien se ha mostrado más abierto a hablar públicamente del tema ha sido Guillermo.