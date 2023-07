Claudia Bahamón habló del fallecimiento de su novio, de su prima y de su papá en medio de un reto en MasterChef Celebrity

Bahamón, desde el fallecimiento de su padre, ha sido constante en hablar de la mucha falta que le hace. En varias ocasiones, le ha dedicado mensajes a través de sus redes sociales

Una noche llena de lágrimas se vivió durante la más reciente transmisión del reality de cocina del canal RCN, MasterChef Celebrity, luego de que los concursantes tuvieran cocinar teniendo en cuenta como temática ‘los vacíos del corazón’. Claudia Bahamón, presentadora del programa, se contagió de la nostalgia y habló de los momentos en los que ha llegado a sentirse sola. Habló de la muerte de uno de sus novios.

“Yo creo que como seres humanos todos tenemos, sin lugar a duda, muchísimos vacíos, vacíos que se convierten en duelo que con el tiempo transitamos y luego los superamos. Por alguna razón, después de que mi papá murió, encontré que la muerte me había acompañado durante muchos años en fechas muy importantes de mi vida”, inició diciendo la también modelo.

“El día que yo cumplí 15 años, ese día se accidentó mi novio y se murió”, dijo con la voz entrecortada y continuó. “El día en que nació mi hijo Samuel, en el momento de dar a luz, me enteré que se murió mi prima. Las muertes traen vida también. Lo más bonito de MasterChef es que esa celebridad que ustedes son, tiene una parte humana maravillosa”, siguió diciendo mientras los concursantes del concurso lloraban.

Tras las palabras de Claudia, las celebridades que conforman el elenco del reality decidieron abrieron su corazón y hablaron de esos vacíos que también han sentido a lo largo de su vida. Bahamón, desde el fallecimiento de su padre, ha sido constante en hablar de la mucha falta que le hace. En varias ocasiones, le ha dedicado mensajes a través de sus redes sociales.

“Siempre quise tener un papá (...) Tuvo muchos problemas con el alcohol, pero él se fue cuando yo tenía como diez años. Pero a veces nos toca construirnos a nosotros mismos, hacernos nuestros vacíos, llenarlos y tener esa fuerza”, confesó, por su lado, el actor Juan Pablo Barragán. “Él se fue de la casa cuando yo tenía como once años”, relató la también actriz Francisca Estévez.

“Estoy lidiando con eso”: Claudia Bahamón habla de las razones por las que está hospitalizada

En días pasados se supo que la presentadora del popular formato de cocina había tenido que ser hospitalizada de urgencia. Para aclarar las razones, ella decidió hablar de lo que está ocurriendo a través de sus redes sociales. “Sé que han salido muchas noticias sobre mi estado de salud y prefiero ser yo quien cuente los detalles”, inició diciendo.

“En una terapia con el fisiatra, el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón, al pasar esto el pulmón básicamente colapsó. Accidentes que pueden pasar y desafortunadamente me tocó a mi y ahora estoy lidiando con eso. Inmediatamente fuimos a urgencias”, detalló.

“¿Cuál fue diagnóstico? Neumotórax: El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural que causa colapso pulmonar. ¿Cómo se controló? Un tubo/catéter grande fue conectado a la pleura/pulmón y se deja por unos días para el aire que está atrapado entre la pleura y el pulmón y con terapia respiratoria salga del cuerpo y ayude a recuperar la capacidad del pulmón y así vuelva a funcionar correctamente”, explicó sobre el tratamiento que ahora enfrenta.

“¿Duele? Sí, un montón. Se siente presión, ahogo, incomodidad. Toca respirar despacio como pueda y llenarme de paciencia. Por acá no hago más que rezar y agradecer la vida. Además, he contado con un equipo médico maravilloso que me cuida y mantiene el dolor controlado y bueno obvio mi mamá y toda mi familia y amigos cercanos. Desde el jueves en estas, pero ya pronto saldré de la clínica y estaré regia para seguir disfrutando a plenitud la vida. Gracias a todos ustedes por su preocupación, por enviar mensajes llenos de amor y buenos deseos. Estoy bien, estaré mejor”, dijo.