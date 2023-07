Shakira reveló qué ha hecho para “cambiar todo eso que me molestaba ver” en Colombia

Shakira Reveló Por Qué Creó La Fundación Pies Descalzos

Además de su exitosa carrera como cantante, Shakira también es reconocida por la labor social que emprendió desde muy joven con su Fundación Pies Descalzos, enfocada en garantizar educación a los niños de escasos recursos y poblaciones vulnerables en Colombia.

Te puede interesar: Diez álbumes colombianos esperados para el segundo semestre del 2023

Esta fundación fue creada en 1997, cuando la artista apenas tenía 18 años. Desde entonces, ha estado trabajando por la niñez del país.

Recientemente, la colombiana entregó detalles de lo que la motivó a enfocarse en esta causa desde tan joven y los logros que ha obtenido con la misma. “La fundación la creé a los 18 años en Colombia y creo que surge de mis propias vivencias, habiendo nacido, crecido y vivido en un país donde hay una gran desigualdad entre poca gente que tiene mucho y mucha gente que tiene nada o muy poco”, reconoció Shakira en una entrevista con Primer Impacto, de Univisión.

Shakira se ha destacado por su labor social por la educación en Colombia. Colprensa

La cantante de Monotonía señaló que desde muy pequeña se vio interesada en ayudar a quienes lo necesitaran, por lo que la fundación fue un proyecto al que le invirtió sus primeras ganancias como cantante.

Te puede interesar: Shakira vuelve a ser sirena con un filtro de Instagram, así puede probarlo

Shakira recordó que “siempre tuve la necesidad y las ganas de poder hacer algo al respecto y cuando tuve mi primer éxito con Pies Descalzos. En ese momento, apenas pude generar algo de ingresos económicos, una parte la destiné a la creación de esta entidad, que ya tiene casi 27 años en Colombia”.

Para la artista, es importante que las personas tengan conciencia social que los mueva a hacer un bien a quienes los necesitan. En su caso, planteó que Pies Descalzos, como causa social, nació “para cambiar todo aquello que molestaba ver desde pequeña”.

La cantante colombiana Shakira, en la presentación de un proyecto de su Fundación Pies Descalzos, el 28 de marzo de 2017 en Barcelona (AFP/Archivos - Pau Barrena)

Recordó que desde niña creció con la frustración de no poder ayudar a aquellos menores que no tenían la misma oportunidad que ella para salir adelante. Shakira aseguró que en su colegio tenían actividades sociales todos los viernes: visitaban a niños de escasos recursos para alfabetizarlos, pero en medio de estas actividades se encontraba con una realidad que la molestaba.

Te puede interesar: Shakira confirmó que se encuentra en Londres grabando nueva música

“No contábamos con los útiles escolares o con el espacio adecuado para enseñarles. Para mí era una gran frustración, porque estos niños no podían aprender, no podían aprender con el estómago vacío, no podían aprender porque no tenían un ambiente propicio para la educación. Toda esta frustración fue el motor que propició que yo pudiese crear una fundación para concentrar mis esfuerzos en abogar por la educación en mi país y fuera de él”, aseguró la colombiana.

Shakira se mostró orgullosa al decir que tiene nueve escuelas y que se están construyendo dos más en Barranquilla, dos en Cartagena, una en Quibdó y otra en Tibú, “que es una zona de refugiados y donde hay muchísimos venezolanos desplazados”. Agregó que su sueño es crear nuevas escuelas, especialmente en La Guajira, “que es una región olvidada por el Gobierno, no cuentan con agua potable, electricidad o vías pavimentadas, entonces es un desafío muy grande educar ahí”.

Shakira será reconocida como “agente de cambio” en Puerto Rico

La colombiana recibirá otro reconocimiento, después de ser nombrada Mujer del Año por Billboard. Foto: Instagram @shakira

Recientemente, desde la organización de los Premios Juventud 2023, que se llevarán a cabo el 20 de julio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, se confirmó que Shakira será reconocida por su labor comunitaria con la Fundación Pies Descalzos. A la colombiana le entregarán el título de “agente de cambio”.

Al respecto, Shakira dijo en su reciente entrevista con Univisión que “tengo muchas ganas de ir a Puerto Rico, hace mucho no voy y tengo ganas de que mis hijos conozcan la isla. Estaré muy feliz de estar allí y de enseñarle a mis hijos que las cosas sí se pueden cambiar, que cada quien en su medida puede hacer algo, no hay que ser famoso para efectuar cambios en la sociedad”.

La colombiana instó a las nuevas generaciones a utilizar las redes sociales para “ser una voz de aquellos que no tienen voz y denunciar lo que no está bien. Creo que la gente joven lo está haciendo, ellos hablan y elevan su voz”.