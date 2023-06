La FIFA felicitó a Millonarios por conseguir su estrella 16 frente a Nacional

Bogotá. Junio 24 de 2023. Millonarios Campeón Liga BetPlay I-2023. (Colprensa - Mariano Vimos)

El equipo albiazul de la capital colombiana no para de festejar luego conseguir su estrella número 16 ante su más duro rival en la historia reciente, Nacional de la ciudad de Medellín, y en la oleada de homenajes al club bogotano también se manifestó la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) que a través de una carta los felicitó por su nuevo título.

“Es para mí un gran placer felicitar al Millonarios FC por haberse proclamado campeón de Colombia con el título del Torneo Apertura 2023. Este título no podría haberse logrado sin el trabajo, la pasión y la dedicación de todo el equipo (sic)”, iniciaron la misiva.

En el documento, que está firmado por el presidente de la FIFA Ianni Infantino, señalaron que era un éxito lo que alcanzó el equipo bogotano.

“Todos en el club pueden estar muy orgullosos. Por favor, extienda mis felicitaciones a todas las personas involucra das en este gran logro. En nombre de toda la comunidad futbolística, aprovecho también esta oportunidad para agradecerle a usted y a su Federación su contribución al desarrollo y la prosperidad del fútbol en Colombia y en Sudamérica (sic)”, le expresó a Millonarios y al presidente de la federación colombiana, Ramón Jesurún.

Carta de felicitación de la FIFA a Millonarios. (Captura de pantalla)

Y es que no paran los homenajes para los integrantes del Embajador, entre ellos la invitación que le hizo River Plate, el equipo hermano de Millonarios en Buenos Aires, al técnico azul Alberto Gamero y al capitán David Macalister Silva para que asistieran al encuentro que sostuvieron contra The Strongest por la Conmebol Libertadores, donde los locales ganaron 2-0.

Se debe recordar que los actuales campeones del fútbol colombiano se encuentran en Argentina porque en la noche del jueves 29 de junio tienen programado un partido por la Copa Sudamericana contra Defensa y Justicia.

Alberto Gamero y David Macalister silva en el partido de River Plate contra The Strongest. (Millonarios FC)

Los dos equipos conservan una amistad desde la década de los 50, cuando varios jugadores como Alfredo Di Stefano y Adolfo Pedernera pasaron de Argentina a Colombia, en la famosa época de ‘El Dorado’ en el fútbol colombiano. No obstante, según establecieron en el canal Win Sports, la invitación también estaría relacionada con el posible fichaje de Andrés Llinás, uno de los héroes de la final, quien anotó el gol del empate ante Nacional.

Goycochea, arquero histórico de Millonarios, los visitó en Buenos Aires

El exjugador argentino compartió con los arqueros del campeón de Colombia. Imagen: @millosfcoficial/Instagram

También en Buenos Aires, Sergio Goycochea, el que fuera el portero de la selección argentina en Italia 90 y quien llegó a la albiceleste por su buen rendimiento cuando formaba parte del equipo albiazul, visitó a los campeones en su concentración en esa ciudad.

A través de cuenta oficial de Instagram, Millonarios colgó una fotografía en la que aparece el exarquero junto con sus sucesores albiazules: Álvaro Montero y Juan ‘Juanito’ Moreno.

“¡Gran visita en nuestra concentración en la noche previa del juego frente a Defensa y Justicia!. @okgoyco90 compartió una gran charla con los arqueros del Campeón”, afirmaron en la publicación en la red social.

En las redes sociales del club bogotano también aparece un video en el que ‘Goyco’ lleva puesta la camiseta y dedicó unas sentidas palabras para exequipo.

“Está Millonarios por Buenos Aires, y cómo no voy a venir a visitar a estar camiseta que yo digo será amor eterno siempre porque en un momento muy dificil de mi vida confiaron en mi, fue el año que me permitió volver a la selección Argentina, después que me pase todo lo que me pasó en Italia 90, así que hay una conexión eterna con estos colores. A todos los Embajadores abrazo gigante”, afirmó en la grabación.