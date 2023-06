El excomisionado de Paz Sergio Jaramillo contó cómo sobrevivió al bombardeo en Ucrania: “Eso hay que preguntárselo a los dioses”

Sergio Jaramillo y Héctor Abad Faciolince, heridos tras bombardeo en Ucrania. Foto: Cortesía.

Con un poco más de horas para procesar lo sucedido, el escritor Héctor Abad Faciolince y el excomisionado de Paz, Sergio Jaramillo, hablaron este miércoles 28 de junio en los micrófonos de Caracol Radio, tras salir ilesos de un bombardeo en una pizzería de la ciudad de Kramatorsk, en la región de Donetsk (Ucrania), que fue blanco de una fuerte explosión en la que murieron cuatro personas.

Te puede interesar: El escritor Héctor Abad comparó la situación de Ucrania con los horrores de la guerra en Colombia

Los tres colombianos departían en este establecimiento comercial, uno de los pocos sitios de reunión que por la guerra hay en la ciudad, cuando cayó la bomba.

Aunque ellos salieron ilesos, la escritora ucraniana Victoria Amelina, que los acompañaba durante el viaje a ese país, sufrió una herida en el cráneo y está en el Hospital 3 de Krematorsk, en donde fue operada y sigue con un pronóstico reservado. A ella la está acompañando la periodista colombiana Catalina Gómez.

Te puede interesar: Héctor Abad Faciolince y Sergio Jaramillo salen ilesos tras bombardeo contra restaurante en Ucrania

“Yo pensaba que estaba herido, pero no me duele nada, como dice la gente a la que le pegan balazos. Es como un aturdimiento, como un estupor y lo más impresionante era ver a Victoria inmóvil, mientras todos nosotros hablábamos y nos respondíamos a la pregunta de como estábamos, y ella no respondía. Luego escuchas todos los gritos en un idioma que no se conoce... Es un espanto. Es el espanto que han creado los rusos”, relató este miércoles a primera hora del día el escritor Abad Faciolince, quien dijo que lo vivido se asemeja mucho a como las películas retratan los bombardeos.

Por su parte el excomisionado de paz explicó que el Kremlin ha incrementado sus ataques criminales en contra de la población civil “y a mí me parece que realmente es un escándalo que el mundo no este, valga la redundancia, más escandalizado con que un país este utilizando su fuerza militar, su armamento de largo alcance y sus misiles para atacar infraestructura civil, matar civiles y aterrorizar civiles. La gente vive con eso y tiene que vivir

“Todo empezó a moverse en cámara lenta”

De acuerdo con el testimonio de Abad el martes 27 de junio, Victoria estaba probando su cerveza, cuando las tropas rusas lanzaron el misil que dejó en ruinas el local y una estela de sangre y destrucción.

“Caí al suelo como fulminado por un rayo. Todo empezó a moverse en cámara lenta. Cuando me levanté, Victoria estaba sentada, muy pálida, con los ojos cerrados, y perfectamente quieta. No se veía herida, pero tampoco reaccionaba”, dijo el hombre, quien agregó que Amelina fue evacuada en una ambulancia con una herida en su cráneo, que la dejó en estado crítico.

En su momento el cálculo del escritor fue de por lo menos 25 personas que estaban en esa pizzería y sufrieron lesiones de gravedad.

Te puede interesar: Gobierno Petro se solidarizó con Sergio Jaramillo y Héctor Abad Faciolince tras ser afectados por un ataque ruso en Ucrania

“Los que hemos sobrevivido estamos despiertos, con la esperanza de que si no nos dormimos también Victoria se despierte de esta pesadilla y del infierno que el ejército ruso ha creado en la hermosa tierra de Ucrania. ¡Aguanta Ucrania! Slava Ukraini”, compartió en su relato Abad, quien se recupera de sus heridas.

Aguanta Ucrania

Sergio Jaramillo ideó y llevó a buen puerto la campaña ‘Aguanta Ucrania” que, para tenerlo en el radar, es una campaña para mostrarle al pueblo ucraniano la solidaridad de América Latina ante la invasión de la que están siendo víctimas por parte del Kremlin; para que el pueblo ucraniano sepa que el pueblo latinoamericano no es ajeno a su sufrimiento.

Sergio Jaramillo y Héctor Abad el martes 27 de junio al frente de un edificio destruido en Donetz (Donbás). (Twitter Gustavo Gómez)

“Nosotros llegamos el sábado a participar en la feria del libro, a presentar nuestra campaña. Aquí la gente no se rinde, va a las ferias, fue a nuestro evento, aplaudió viendo los videos de nuestros escritores. Después bajamos al Donbás, donde se está desarrollando la parte más dura de la guerra, para expresarle nuestra solidaridad a la gente, para mostrarles que a América Latina le importa lo que están haciendo, que compartimos su sufrimiento. En eso estamos: acercando a Ucrania y a América Latina”, dijo a Caracol Radio el excomisionado de Paz el martes 27 de junio pocas horas antes del bombardeo.

Narrando que las ciudades tienen una presencia militar muy fuerte, Sergio Jaramillo tildó de “impresionante” el estoicismo del pueblo ucraniano, pues lo que se ve es que la ciudadanía no se rinde y la manera de hacerlo ha sido la de seguir con sus vidas normalmente.

“Es algo realmente muy impresionante de ver, el estoicismo del pueblo ucraniano. Ucrania va a aguantar todo el tiempo que sea necesario. Esta gente está decidida a no rendirse, a no entregar su país y lo que requieren es apoyo de todos nosotros; apoyo moral y apoyo de otro tipo de necesidades como, por ejemplo, aparatos de rayos X. Los que tienen son de la era soviética. Hay mucho que se puede organizar para este pueblo que no se va a rendir”, puntualizó en su mensaje el excomisionado de Paz colombiano al medio ya citado.