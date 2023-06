Gustavo Petro aseguró que Pablo Escobar es hijo de la oligarquía colombiana y lo comparó con García Márquez

Pablo Escobar y Gustavo Petro, la comparación que hizo el presidente de Colombia

En un discurso con colombianos en París, el presidente Gustavo Petro defendió sus reformas como una forma de superar las exclusiones de clase. En sus palabras mencionó al extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar y al nobel de literatura Gabriel García Márquez como ejemplos de esos dos sectores sociales y despertó varias reacciones.

Sus palabras a los connacionales en el país europeo resonaron tras la retransmisión del discurso como alocución presidencial en la noche del domingo 25 de junio, mientras el mandatario viajaba de regreso al territorio nacional. En un punto de su discurso Petro se refirió a la imagen del país y allí mencionó al capo colombiano.

“Colombia es famosa no solo por Pablo Escobar, que ya deberían es anular ese tipo de proyecciones en la televisión que no hablan de nosotros. Pablo Escobar no es hijo del pueblo colombiano, es hijo de la oligarquía colombiana que lo generó y lo construyó”, señaló el mandatario.

El Gobierno volverá a presentar la Reforma Laboral, anunció el Presidente Petro desde la Universidad Sorbonne Nouvelle de París. Presidencia de la República

En cambio, el presidente señaló que “Gabriel García Márquez es el hijo del pueblo colombiano”. “Hay una gran diferencia entre García Márquez y Pablo Escobar, nosotros somos garcíamarquianos”, sostuvo el presidente en su comparación entre los dos famosos personajes.

Su mención al excapo cobró relevancia por una entrevista del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales quien concedió una entrevista a la revista Semana en la que señaló que Escobar Gaviria financió al M-19 por la Toma del Palacio de Justicia. “Eso está comprobado. Hubo reuniones previas con dos de los directivos importantes del M-19 que iban a tener participación para recibir apoyo económico. Uno de los propósitos era impedir la extradición de los narcotraficantes hacia Estados Unidos”, dijo el militar que estuvo al frente de la Brigada XIII para 1985.

Arias Cabrales está condenado por desaparición forzada por las acciones de la retoma al Palacio de Justicia, pero ha aportado poco a la verdad sobre los hechos. Incluso fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz por negar hasta lo que ya se ha probado en su contra.

La versión del financiamiento del Cartel de Medellín a la Toma del Palacio de Justicia fue confirmada en el pasado por Jhon Jairo Velásquez, mejor conocido como Popeye, quien es considerado mano derecha de Pablo Escobar. Así mismo, en 2009 la Comisión de la Verdad sobre el Palacio señaló que se habían entregado dos millones de dólares desde esa organización narcotraficante a la guerrilla.

Sin embargo, los exmiembros del M-19 niegan esa versión. Otty Patiño, ahora negociador de paz con el ELN, quien fue uno de los fundadores de la guerrilla en la que militó el presidente Petro, sostuvo ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en 2020 que está “absolutamente convencido, no solo por la valoración que tengo de quienes eran los comandantes del M-19, específicamente de Álvaro Fayad (comandante en el momento de la toma del Palacio de Justicia), que es imposible, moralmente, que esa decisión se haya tomado por una orden de un narcotraficante como Pablo Escobar”.

En su discurso en París, el presidente también se refirió al producto agrícola estrella del país antes de la cocaína. “Fíjense en ustedes, ¿no éramos acaso cafeteros? Siglo XX, el tinto -que no se llama tinto en París- el café, ¿no venía de Colombia antes? ¿No era delicioso? Ahora mezclan todos los cafés y ya no está el gusto. ¿Pero ese café no fue el que construyó la nación colombiana en el siglo XX?”, señaló.

De ese auge cafetero, señaló Petro, no se pensionó ningún campesino. “Lo entregaron todo, le dieron la riqueza a Colombia. Muchos vividores vivieron de ese cafetero y se volvieron riquísimos, pero no hay un campesino que haya sido pensionado. Hoy, viejos, se mueren de hambre”, sostuvo el mandatario.