Humberto de la Calle criticó a Petro y aseguró que “incertidumbre” es la definición del actual Gobierno

Previo al 20 de julio, día en que será instalada la segunda legislatura del primer año de Gobierno del presidente Gustavo Petro, Humberto de la Calle hizo un balance de los primeros 12 meses de la actual administración y la gestión del jefe de Estado en temas puntuales como las reformas planteadas, la aprobación de algunas y el hundimiento de otras en medio de un Congreso que ya no cuenta con las mayorías consolidadas.

En ese sentido, mencionó en entrevista con El país de Cali que, si bien, Petro tuvo éxitos como la aprobación de la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo, también estuvo rodeado de fracasos como las reformas laboral y política, y el hundimiento del proyecto de ley de sometimiento y el que buscaba regular el uso del cannabis con fines recreativos en adultos.

“Las reformas sociales están estancadas. Es un error de Petro que haya puesto como detonante de su cambio una reforma que no moviliza la población en contra de lo que hay”, mencionó el senador de la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza. En ese sentido, cuestionó al presidente por potenciar su discurso al punto de radicarlo, justamente, en el apartado de aprobación de esas reformas y sus advertencias de lo que podría pasar si no pasan en el Legislativo.

Ante eso, De la Calle sostuvo que más allá del negativo trámite de algunas iniciativas planteadas por el Gobierno, lo que genera más preocupación es la polarización entre sectores políticos y la misma ciudadanía. Calificó como un “lenguaje absolutamente inadecuado” la manera en que Petro critica a sus detractores.

La tarea del Gobierno para volver a consolidar las mayorías

Luego de la aprobación de la tributaria y el PND, la coalición oficialista se resquebrajó al punto de que partidos como La U y Conservador se declararon en independencia. Sumado a eso, Petro perdió a Roy Barreras en la presidencia del Senado, ficha clave en la aprobación de las primeras iniciativas y principal defensor de su administración dentro y fuera de las plenarias. Ambos factores, de acuerdo con el congresista, pueden ahondar en la medida que el primer mandatario modere su narrativa.

“Hay elementos del discurso del presidente que sí afectan no solo la autonomía del Congreso, sino la naturaleza del Estado de Derecho”, dijo al respecto De la Calle ante el medio citado. Tema aparte, reiteró que la colectividad a la que pertenece no acompaña directamente el proyecto político actual a pesar de coincidir con una propuesta de cambio amparada en el respeto a las diferencias. Por ello, reiteró que el discurso del jefe de Estado está centrado ahora en la lucha contra lo que él denominó “las oligarquías y esclavistas”.

“No es tanto que me haya desilusionado, porque no he sido petrista, pero sí encuentro, y no lo esperaba, es que el Petro demócrata ha sido eclipsado por el Petro del balconazo”, sentenció el senador. Asimismo, dijo que la palabra “incertidumbre” es la que mejor define al Gobierno actual, pues no hay rumbo claro sobre el futuro de las reformas y la consolidación de las mayorías parlamentarias.

Más allá de las críticas, consideró al presidente Petro como un “visionario” debido a sus propuestas sobre cambio climático y transición energética, temas replicados a nivel mundial en medio de visitas oficiales como la hecha a Francia. Pese a eso, aseguró que “hay una brecha muy grande entre esas ideas y su retórica y la realidad de lo que ocurre con el Gobierno”. Finalmente, hizo un llamado a reunificar el Gobierno de cara a la segunda legislatura, tarea que ya habría sido encargada por el propio Petro a senadores como María José Pizarro del Pacto Histórico.