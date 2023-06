Dani Duke. Foto: Instagram @daniduke

En el año 2022, Dani Duke fue víctima de un robo en su propia casa. Ante tal situación, la creadora de contenido reforzó la seguridad de su hogar convirtiéndolo en una “caja fuerte” como lo describió. Así las cosas, desde sus Historias de Instagram comenzó por decir:

“Me están preguntando mucho que si a mí no me da miedo vivir solita, se acuerdan que hace unos meses, eso fue el año pasado, que me robaron ... no me da miedo porque después de esa experiencia yo puse esta casa como una caja fuerte. Aquí no entra nadie , o sea, tienen que entrar es con una papa bomba, pero acá no entra es pero nadie”.

Posteriormente, la también empresaria hizo un breve recorrido por su vivienda para enseñar que mandó a instalar cámaras de seguridad por todas partes, además de tener puertas blindadas tanto la principal como la de su cuarto, ambas con chapas que funcionan con reconocimiento facial, huella o clave que ella les ponga.

“Después del robo pasé como cuatro meses que no dormía profundamente a no ser de que alguien viniera a dormir conmigo. Entonces cuando reforcé toda la seguridad de mi casa, niños, la tranquilidad que me da el sentirme segura...”, concluyó la paisa.

A continuación, lo compartido por Dani Duke en sus Historias de Instagram:

2. Puertas blindadas con chapas de reconocimiento facial, así fue como Dani Duke reforzó la seguridad de su casa tras robo

Además de mostrar los cambios de seguridad que hizo en su casa, Dani Duke también le preguntó a sus seguidores si les gustaría que les compartiera un storytime de cómo fue que ocurrieron los hechos. No sobra mencionar que, en la actualidad la paisa es una de las influenciadoras de mayor popularidad en el país; los cuatro millones de seguidores que tiene hasta el momento en su cuenta de Instagram son un reflejo de su éxito.

Por otro lado, la creadora de contenido sostiene una relación sentimental con otro famoso colega: La Liendra, hasta el momento llevan más de dos años juntos y son una de las parejas más famosas de las redes sociales.

Así fue como robaron a Dani Duke en su casa

Durante los últimos meses del 2022 varias fueron las figuras del entretenimiento nacional que denunciaron robos ya sea en su vivienda o en la calle; fue el caso de Francy (cantante de música popular), Yina Calderón (DJ y empresaria), Daniel Arenas (actor), además de Dani Duke.

En la mañana del miércoles 2 de noviembre la influenciadora paisa comentó desde sus Historias de Instagram que un ladrón irrumpió en su casa y se llevó algunas de sus pertenencias, al momento del robo ella estaba en la vivienda en compañía de su fotógrafo. Sin embargo, en su momento no especificó si tuvo contacto con el delincuente, pues aseguró no querer entrar en detalles para no entorpecer el proceso legal que adelantó con las autoridades.

“Ayer (1 de noviembre) se entraron a robar a mi casa mientras yo estaba en mi casa, pero dentro de lo malo hay varias cosas positivas, que es lo que a uno le toca hacer cuando se está en situaciones no tan buenas, y es verle lo positivo a eso que fue negativo. Cosas positivas: No estaba sola. Gracias a Dios las cámaras de seguridad captaron el rostro de la persona que entró. No voy a a hablar mucho de este tema porque no quiero entorpecer el proceso que está llevando La Sijín y la policía”, empezó por expresar la también empresaria por aquel tiempo.

Posteriormente, agradeció la ayuda recibida por parte de las autoridades y destacó lo vulnerable que se sintió tras el hurto en su casa. Aquí lo compartido por la creadora de contenido en su momento: