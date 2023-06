Clubes aprobaron el calendario de la Liga Betplay por ganar más plata, según el presidente de Dimayor

Millonarios y Nacional se verían afectados si llegan a la final de la Liga Betplay porque se cruza con los partidos de la selección Colombia y tienen jugadores en el combinado nacional. (Colprensa-El Colombiano)

La Liga Betplay volvió a estar en el ojo del huracán por el apretado calendario que tienen que los equipos en 2023, cuando deben disputar hasta un máximo de 56 compromisos en el año y afecta tanto el descanso de los futbolistas como su participación en certámenes internacionales y en la selección Colombia.

De hecho, el tema del combinado nacional se convirtió en la manzana de la discordia entre los clubes profesionales y el técnico Néstor Lorenzo, que convocó a cinco futbolistas de Millonarios, Atlético Nacional y Águilas Doradas, que disputan los cuadrangulares semifinales y se cruza con los amistosos frente a Alemania e Irak del 16 y 20 de junio.

El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, dio a conocer cuál es la razón para que el calendario de la Liga Betplay tenga tantos partidos, no le permita mayor descanso a los jugadores y se siga jugando en medio de los compromisos de la Tricolor, sean partidos de preparación o por las eliminatorias.

Menos descanso, más plata

Fernando Jaramillo habló para el programa radial Supercombo RCN sobre las quejas por el calendario de la Liga Betplay que se cruza con los partidos de la selección Colombia, algo que afecta a Millonarios, Nacional y Águilas Doradas porque perderán a sus jugadores para la última fecha de los cuadrangulares y una posible final.

Según el presidente de la Dimayor, la razón es que los mismos conjuntos profesionales, incluyendo a esos tres, aprobaron la cantidad de partidos y fechas para la temporada 2023 debido a que ganarían más dinero en taquilla, derechos de televisión y mercadeo.

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor desde septiembre de 2020. Foto: Colprensa

“Nosotros propusimos un torneo a un año donde pudiera haber facilidad de plantación y mayor descanso para los clubes, pero no fue aceptado por un tema económico para los clubes”, dijo Jaramillo, resaltando una idea que en otras ocasiones había visto con buenos ojos, pero que los conjuntos colombianos rechazaron porque se mantienen en la postura de dos campeonatos por año.

Fechas para la final

Una de las quejas contra la Dimayor es por las fechas de la final de la Liga Betplay, pactadas inicialmente el 21 y 25 de junio, pero en el duelo de ida no estarían dos futbolistas de Millonarios y Atlético Nacional si consiguen el cupo a la definición del título.

El periodista Julián Capera aseguró que existe la posibilidad de mover el primer encuentro un día, para el 22 de junio, mientras que otra opción que se maneja es que los dos encuentros se disputen el 25 del mismo mes y el 2 de julio, para darle más descanso a los jugadores y que los clubes tengan sus nóminas completas.

Final de la Liga Betplay se aplazaría un día en su duelo de ida, por los convocados en selección Colombia

Sin embargo, Jaramillo dejó claro que no se ha definido nada porque los cuadrangulares semifinales siguen en curso: “Aún no hay cambios en la final, porque no sabemos qué equipos van a ser los finalistas, la idea acá es privilegiar a los clubes”.

Cabe recordar que Mauricio Navarro, presidente de Nacional, dejó clara su postura de no aprobar el posible cambio para las finales por temas comerciales: “El equipo tiene compromisos en el exterior que ya están pactados y firmados y no podemos quedar mal ante ellos, porque tienen sanciones que no estamos dispuestos a afrontar”.

Los jugadores en la Tricolor

Cinco futbolistas de la Liga Betplay, todos ellos en los cuadrangulares semifinales, harán parte de los partidos de la selección Colombia frente a Irak y Alemania, el 16 y 20 de junio, y son Kevin Castaño, Álvaro Montero, Óscar Cortés, Andrés Salazar y Kevin Mier.

Convocatoria selección Colombia para los amistosos ante Irak y Alemania el 16 y 20 de junio

Lo único que está confirmado por ahora es que estos jugadores se perderán la última jornada de esta fase, sin importar si los azules o verdes alcancen el cupo a la final, y en caso de que dichos conjuntos clasifiquen a la definición por el título, no estarían en el duelo de ida a falta de confirmar las respectivas fechas.