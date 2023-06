Embajador ante la ONU justificó por qué Colombia no votó resolución de la OMS en apoyo a Palestina: “Un error involuntario”

Canciller Álvaro Leyva y Gustavo Petro

Luego del reclamo del presidente Gustavo Petro a los representantes de Colombia que se abstuvieron de votar la resolución de apoyo sanitario de la Organización Mundial de la Salud a la población Palestina, el embajador Gustavo Gallón aclaró la situación. Atribuyó todo a un “error involuntario” a través de una nota dirigida al director del organismo.

Gallón, representante de la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, es el coordinador del equipo que debió estar presente en la 76.ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra (Suiza), en la sesión del 24 de mayo, cuando se discutió y votó una resolución que se proponía apoyar al territorio ocupado de Palestina, para garantizar la oferta de servicios médicos, atender necesidades humanitarias de la población, a raíz del informe presentado por el secretario general sobre la situación en ese territorio, incluido Jerusalén oriental y Golán.

GUSTAVO GALLÓN Embajador, Representante Permanente Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas - Ginebra

Estados Unidos e Israel, potencia ocupante, propusieron que la resolución fuera sometida a votación, lo que abrió un debate de varios representantes de países miembros. Los colombianos no intervinieron y su única mención fue en el registro de la decisión como abstención.

Se sabe que antes de la votación, desde la Embajada de Colombia en Ginebra consultaron con la Cancillería, según sostienen W Radio y Cambio. Ese sería el conducto regular, pero la decisión que se tomó fue en contra de la postura del presidente Petro y en cabeza de quien está la política exterior.

El mandatario, al conocer la decisión, calificó como una “ignominia” la abstención y acusó a los funcionarios de tomarse la representación del Gobierno en la OMS. Ese reclamo generó un pronunciamiento de Gallón a través de una nota aclaratoria dirigida a Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

“Debo rectificar que por un error involuntario de parte de nuestra delegación, el voto de Colombia frente a la Decisión “Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y en el Golán sirio ocupado” quedó registrado como abstención, cuando debió ser considerado como un voto afirmativo de la Decisión adoptada”, explicó el embajador.

Carta aclaratoria de Gustavo Gallón tras abstenerse de votar resolución a favor de palestina en la OMS

Sin embargo, no sería la primera vez que la delegación de Colombia ante la ONU se abstiene de votar a favor de Palestina. El 11 de noviembre de 2022, según Cambio, el país no apoyó una decisión para condenar violaciones a los derechos humanos en el territorio ocupado, lo que habría provocado un rechazo privado del mandatario y la posterior rectificación de la Misión Permanente en la sesión del 30 del mismo mes.

La resolución establecía varias medidas de la OMS, que se han implementado desde hace años, para garantizar el acceso a atención médica por parte de los palestinos en el territorio ocupado. En el informe del secretario general, presentado a finales de 2022, se resaltaba que Israel tenía responsabilidad como potencia ocupada de garantizar el acceso, sin discriminación, de la población palestina al sistema de salud. Sin embargo, en la práctica se identificaron barreras para los palestinos.

Para la delegación palestina el informe del secretario general se quedó corto. Aunque reconocieron, durante la discusión, que se presentó a los países miembros “el sufrimiento” de la población, no se incluyeron los ataques en contra del personal de salud. Denunciaron que los grupos médicos no pueden llegar hasta las personas heridas y lo calificaron como “fascismo” que no se permita llegar a “personas que están sangrando en el suelo”.

La resolución tuvo la oposición, como se ha mantenido, de países como Estados Unidos que generó polémica cuando respaldó la decisión de Israel de someter la proposición a votación. Reino Unido, Australia, Austria, Camerún, la abstención de Canadá, República Checa, Alemania, Hungría y Países Bajos, no respaldaron la resolución. En cambio, Francia, España, Suiza, Bélgica, Japón, India, Irlanda, Nueva Zelanda y Luxemburgo votaron a favor.