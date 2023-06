Deportivo Cali sigue sin pagarle a sus jugadores: se canceló el inicio de la pretemporada

Estadio de Palmaseca, hogar del Deportivo Cali. Foto Deportivo Cali

La situación financiera del Deportivo Cali sigue siendo complicada y con la llegada del mes de junio se acumula una nueva quincena adeuda a su plantel profesional. El cuerpo técnico liderado por Jorge Luis Pinto tenía como fecha de inicio de la pretemporada el martes 30 de mayo; sin embargo, la única petición de los jugadores con contrato para presentarse en la sede deportiva de Pance era que se pagaran al menos dos de los salarios atrasados.

Te puede interesar: Jorge Luis Pinto duda si continuará en la dirección técnica del Deportivo Cali

Esta solicitud no se cumplió y se pidió por parte de las directivas una extensión hasta el jueves 1 de junio, argumentando que el pago por patrocinios estaba pronto por ingresar. No obstante, esta nueva fecha se incumplió y el Deportivo Cali se vio en la penosa necesidad de cancelar el regreso de los entrenamientos para preparar su participación en el segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2023.

La situación del atraso en los pagos le ha ocasionado problemas al Deportivo Cali, primero con Daniel Mantilla, que pasó la carta de renuncia por justa causa por la falta de pago de dos meses de trabajo. La junta directiva Verdiblanca intentó negociar con el futbolista para no dar por finalizado el contrato y buscar una transferencia que le permita recaudar fondos al club y encontrar un breve respiro en la crisis económica.

Te puede interesar: Todo un “show”: así fue la bienvenida del colombiano Kevin Velasco al Puebla de México

El otro problema que se le avecina a los directivos es con el entrenador Jorge Luis Pinto. El estratega dejó claro que su continuidad dependía del compromiso con los salarios de los jugadores. El periodista de la ciudad de Cali, Marino Millán, publicó en su cuenta de Twitter un entrecomillado con una declaración que el director técnico le habría dado en privado: “Estoy dispuesto a trabajar con un equipo sub 20, sub 17 o lo que sea, pero que les paguen. Amor con hambre no existe, y ya son tres meses sin salario”.

La situación del Deportivo Cali será analizado por los mismos miembros del Comité Ejecutivo en la noche del jueves 1 de junio. El cuadro Azucarero actualmente adelanta gestiones para acogerse al decreto 560 que le permita comenzar a solventar sus deudas. Esto iría de la mano de cambiar el modelo de asociación y convertirse en una sociedad anónima.

Deportivo Cali se reunió con el Ministerio del Deporte: estos fueron los puntos más destacados del encuentro

La junta directiva del Deportivo Cali y su gerente general, Mauricio Monroy, viajaron a la ciudad de Bogotá para reunirse con la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del ministerio del Deporte. Esto con el fin de comenzar a trazar la hoja de ruta a seguir por el equipo vallecaucano que le permita salir de la crisis financiera y administrativa en la que está sumergido por culpa de la mala gestión de los últimos directivos.

Te puede interesar: Juan Fernando Quintero pone por encima su presente en Junior FC y evita hablar de volver a River Plate

En diálogo con el Supercombo del Deporte, Marlon Ayala, abogado asesor del ministerio que estuvo presente en la reunión, dio a conocer los puntos que se trataron en el encuentro. Los representantes del equipo Azucarero aseguraron que en los próximos días se conseguirán recursos para saldar parte de la deuda que se tiene con el plantel masculino. Así mismo, se mostró el plan trazado para salir de la situación:

“Verificamos qué hay una crisis económica y financiera en Deportivo Cali, por parte del Ministerio solicitamos los documentos y cómo se está afrontando tal crisis, nos dijeron que esta semana con la consecución de algunos dineros se pagaba una quincena del plantel profesional, nos mostraron un plan para saldar las deudas y la transformación de la asociación”.

La solución planteada por el ministerio y por varios de los asociados preocupados por el futuro del Deportivo Cali es la transformación a Sociedad Anónima. Sin embargo, los dirigentes deben cumplir con un paso a paso para llevar a la institución a este nuevo modelo. Por ello, una nueva administración para el Verdiblanco podría darse en los primeros meses del 2024: