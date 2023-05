No cede la intolerancia: estas son las cifras de agresiones contra reguladores y gestores sociales en TransMilenio

Las mujeres gestoras han sido las más atacadas por los usuarios (TransMilenio)

De acuerdo con cifras oficiales que le fueron reportadas al concejal del Partido Liberal, Samir Abisambra, en el sistema de transporte masivo de Bogotá en promedio cada dos días hay un acto de intolerancia en contra del staff de TransMilenio, sean reguladores del mismo o gestores de convivencia que están para persuadir a las personas de que ingresen a las estaciones sin pagar el pasaje, entre otras conductas reprochables.

En este orden de ideas, el concejal precisó que, en lo corrido del 2023 se han presentado 44 agresiones que han requerido de atención médica, y de esta cifra el 93% han sido porque el regulador o gestor de Transmilenio le ha solicitado al ciudadano que no evada la responsabilidad de pagar la entrada.

Sumado a esto, el 70% de las personas agredidas este año han sido mujeres y el 30% hombres, y en la denuncia hecha por el cabildante se aclaró que debe haber un subregistro mucho mayor de agresiones, puesto que los 44 casos verificados solo correspondieron a episodios que tuvieron que ser reportados porque demandaron la necesidad de atención médica.

En su mayoría los agredidos son reguladores del Sistema (77%), es decir, los encargados de orientar al usuario y de evitar la evasión, seguido de los gestores de Transmilenio (21%) quienes se encargan de la atención a violencias de género, recepción de denuncias, desmonte de cambuches, movilizaciones y primeros auxilios.

Ahora, con relación a los lugares en los que más se presentan agresiones, las tres troncales en donde se han presentado la mayor cantidad de incidentes durante este año han sido la de la Caracas (30%), seguida por la Autopista Norte (20%) y Las Américas (14%). Y en su mayoría las agresiones se han presentado en la franja horaria entre las 3:30 a.m. y 6:00 a.m.

Los días en que más colados hay

Como estos casos de intolerancia han estado intimamente relacionados con los colados, TransMilenio ha hecho mediciones permanentes sobre la evasión por parte de los usuarios, uno de los fenómenos más monitoreados, pues genera pérdidas millonarias al sistema.

En este sentido, en el último balance que hicieron con relación a este tema, TransMilenio dio cuenta de que los fines de semana son los días en los que más se cuelan las personas en este sistema de transporte masivo, comportamiento que predomina los domingos y festivos.

Esto ya lo había dado a conocer, más temprano en el mes, el concejal Abisambra, quien refirió que la tasa de evasión para el periodo de marzo-abril del 2022 se ubicó en 29.66%, mientras que para el otro periodo analizado por el cabildante, entre octubre y diciembre, también del año pasado, esta tasa se ubicó en el 28.51%.

Entre el primer corte y el segundo corte del año pasado hubo una ligera disminución del fenómeno, pero con relación al 2019 (año que tomó como punto de partida un estudio de la Universidad Nacional del que hizo uso TransMilenio) en el último cuatrienio el fenómeno se incrementó en un 13,15%.

Y frente a los días de la semana en los que más se presenta este fenómeno, los domingos y los festivos son los días en los que predomina este comportamiento, con el 46%, seguido de los sábados, con el 35% de la evasión. Los días en los que menos se cuelan los usuarios del sistema es el martes, con el 19%, seguido de los lunes, con el 27%.

En cuanto a las franjas horarias con mayor tasa de evasión, de acuerdo con el sistema de TransMilenio, son las horas de transición (4:30 a.m.-5:30 a.m., 7:30 a.m.-9:00 a.m., 3:30 p.m.-4:30 p.m., 6:30 p.m.-9:30 p.m.), seguido de las horas valle (9:00 a.m. a 3:30 p.m.). El horario en el que menos evasión hay es en las horas pico.

Por último, a esto se sumó que para el primer semestre (marzo – abril) de 2022 la evasión por torniquetes fue de 15.1%, la más popular, seguida de la evasión por la entrada de discapacidad, que fue del 10.4% y por otros accesos, específicamente por las puertas laterales, fue del 4.1%.

Y para el segundo semestre (octubre – diciembre) de 2022 la evasión por torniquetes fue de 17.1%, seguido por el ingreso por la puerta de discapacidad, con el 5.7% y por otros accesos fue del 5.3%.