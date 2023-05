Carlos Vives aclara su like en la foto de Gerard Piqué y Clara Chía: “Fue un accidente de oficina”

Carlos Vives explicó que el like en la foto de Gerard Piqué se debió a un error del equipo que maneja sus redes sociales. Archivo

Desde la llegada de las redes sociales ya no hay nada oculto en la tierra, así lo comprobó el cantante vallenato Carlos Vives, señalado de traidor por un me gusta que dieron desde la cuenta del samario en una foto de Gerard Piqué, expareja de la barranquillera Shakira, y Clara Chía.

Aunque el me gusta ya no aparece en la foto de la pareja española, ese detalle sí provocó que los usuarios de las redes, sin antes conocer la explicación por parte del Vives, comenzaran a emitir juicios de valor, calificándolo con un traicionero con su amiga.

Pero, según Carlos, esa nunca fue su intención, pues no fue él personalmente el que le dio me gusta a la foto, sino alguna persona del equipo de trabajo que se encarga de manejar las redes del cantante, por lo que no estaba enterado de lo sucedido.

“Tengo gente que trabaja para eso, ¿cómo hacen para estar en esto?, yo no tengo tiempo”.

Así lo dio a conocer en una entrevista en la que aseguró que todo se trató de un accidente de oficina del que no se enteró hasta que se vio metido en el problema, algo que no buscaba.

“Pero no, eso fue un accidente de oficina según lo que me comentaron, porque cuando a mí me comentaron ‘mira que dijiste esto’, yo dije alguien que estaba manejando, de las personas que manejan las cosas y que tienen que revisar, me imagino que pinnn y ya me metieron en un lío”.

El samario también aseguró que no entiende toda la polémica que generó el me gusta, pues para él, debería tener más trascendencia los mensajes que transmite a través de su música y no una publicación en redes sociales.

“Pero yo digo, en los últimos años tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en like con Shakira y ya esa vaina es increíble. Eso es así, lástima eso es lo que hay”.

Con la explicación de Carlos Vives sobre lo sucedido quedó comprobado que tiene un equipo que se encarga de manejar las redes sociales y que, supuestamente, no fue su intención, lo que sí es cierto, es que tras conocerse el like en la publicación de Piqué con su novia, algunos usuarios de redes sociales le dejaron varios mensajes al cantante vallenato.

“Carlos Vives que se supone que es íntimo de Shakira, le dio like a la foto de Piqué y la novia. Ni Judas se atrevió a tanto”; “Carlos Vives le dio ‘me gusta’ a la foto de Piqué con Clara Chía en Instagram. Nunca se había visto tanta traición en este país”.

Carlos Vives celebró 30 años de carrera artística

2023 es un año especial para Carlos, pues está celebrando tres décadas desde que se lanzó el álbum ‘Clásicos de la provincia’, con el que el samario dio inicio a su carrera musical. Por eso, ha recibido varios reconocimientos como, por ejemplo, el que le entregaron en los Latin American Music Awards 2023, las felicitaciones de varios colegas como la barranquillera Shakira y una gira de presentaciones en las que ha promocionado su álbum ‘Escalona: nunca se había grabado así'.

Carlos Vives rompe su guitarra durante una presentación en Bogotá

Para celebrar la importante fecha, Carlos también ha brindado conciertos con su gira El Tour de los 30, que le ha permitido llegar a varios países de América Latina como Colombia, en donde se presentó la noche del miércoles 26 de abril en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Esa noche, en medio de la euforia del concierto, Vives sorprendió a los asistentes al teatro con un acto inesperado, tras terminar una de las canciones que hacían parte del show, el samario se descolgó la guitarra y la estrelló contra el suelo, recordando las presentaciones de las estrellas de rock de los años 80.