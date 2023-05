El fallecido jugador Andrés Balanta fue homenajeado por jugador de Argentina en el Mundial sub-20

Andrés Balanta festejando cuando se coronó campeón del fútbol colombiano con el Deportivo Cali, siendo uno de los jugadores clave en la obtención de la décima estrella del cuadro azucarero.

La noticia de la muerte de Andrés Balanta fue una que conmocionó al mundo del fútbol en noviembre de 2022. El ex Deportivo Cali se encontraba entrenando en Atlético Tucumán, un cuadro argentino que se hizo de sus servicios tras las buenas actuaciones en el equipo ‘azucarero’.

Y precisamente, uno de sus excompañeros en este club, Ignacio Maestro Puch, quiso rendirle un homenaje a Andrés Balanta luego de haber marcado un tanto en la victoria de la Selección Argentina por cinco goles a cero (5-0) frente a su par de Nueva Zelanda en el Mundial sub-20 que se lleva a cabo en territorio gaucho.

Tras la escandalosa goleada, Puch fue abordado en la ‘Zona Mixta’ (lugar por donde se movilizan los jugadores del camerino hacia el bus que los regresa a su lugar de concentración) por un periodista de ‘D Sports’ que quiso recoger las impresiones del jugador después de anotar el gol; y fue allí cuando él desplegó una camiseta con la imagen de Andrés Balanta estampada.

Ignacio Maestro Puch Andrés le rindió homenaje a Andrés lego de haber marcado un gol en el Mundial Sub-20 de Argentina. / Video @martianarias4

En dicha prenda había un mensaje que decía: “SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES HERMANO QUERIDO”. Después de mostrar la camiseta, el periodista quiso saber por qué Puch le hizo este homenaje al jugador colombiano.

“Le quería dedicar el gol a la familia, y bueno a Andrés que me está apoyando desde arriba. La verdad es que la hice hace mucho tiempo (refiriéndose a la camiseta) y necesitaba hacer un gol y mostrarla. No sé si me podían sacar amarilla si la mostraba cuando hiciera el gol. Siempre lo tengo presente. Fue una gran persona. Sé que él está apoyándome desde arriba. Era una persona humilde y feliz. Que lo quiero mucho donde quiera que esté”, manifestó el jugador.

Andrés Balanta llegó al Atlético Tucumán como una apuesta del técnico Lucas Pusineri, quien lo había visto en su pasado como estratega en Colombia. Por pedido del mismo Pusineri, Balanta viajó a Tucumán, aprobó sin problema los exámenes médicos y llegó en calidad de préstamo por un año el 1 de julio de 2022, mientras regresaba a terminar su contrato con Deportivo Cali que caducaría el 31 de diciembre de 2024.

Técnico argentino también homenajeó a Andrés Balanta

Lucas Pusineri estuvo en entrevista con el medio digital Bolavip y habló de la muerte de Andrés Balanta, a quien apreciaba y le guardaba mucho cariño desde sus días en el Deportivo Cali, al que dirigió entre enero y diciembre de 2019 y alcanzó la final de la Copa Colombia.

El entrenador Lucas Pusineri acompañando el velorio de Andrés Balanta en Cali el 3 de diciembre de 2022 / (Cortesía El País)

El entrenador argentino afirmó que los futbolistas y cuerpo técnico le rinden un homenaje al colombiano antes de salir a la cancha con un altar en el cual aseguró que existe una imagen que asocia con el jugador fallecido y diciendo que los ayuda desde algún lugar. “Me quedo con el recuerdo de una persona buena. En el vestuario del Atlético Tucumán todos sus compañeros tienen un cuadro al lado de la virgen y un angelito como lo es Andrés, que seguro nos ayuda desde algún lugar”, dijo Pusineri.

Cabe señalar que Ximena Murillo, prima de Andrés Balanta, denunció el pasado 8 de febrero de 2023 que Atlético Tucumán y las autoridades de Argentina no confirmaron cuál fue la causa de muerte del futbolista el 29 de noviembre de 2022, cuando el primer parte de los médicos fue que sufrió un paro cardiaco.