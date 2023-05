Manager del hijo de Diomedes Díaz fue acusado de pegarle a un músico: “No aguanté más, no me pude contener”

Diomedes de Jesús y el mánager Ramiro Padilla. Crédito: Diario El Cesar.

Diomedes de Jesús Díaz es noticia y no por el lanzamiento de su álbum de 13 canciones, titulado ‘Un canto para ustedes’, sino por la fragmentación de su agrupación musical tras la denuncia de su cajero Jairo Acosta, contra su mánager Ramiro Padilla por haberle fracturado el brazo.

Según la versión de Acosta el pasado sábado 20 de mayo, Ramiro Padilla lo agredió mientras la agrupación se encontraba a bordo de un bus rumbo a al municipio de Socorro (Santander) para una presentación. “Fui agredido por el manager Ramiro Padilla y estoy aquí al tanto de lo que me van hacer en la cirugía cerrada, tengo zafado el brazo. No puede echar mentira de que no fue así porque tengo muchos testigos”, declaró Acosta en diálogo con el periódico El Heraldo.

El cajero relata en su denuncia que había tenido altercados en repetidas ocasiones con Ramiro Padilla por su actitud con la agrupación. “Hablamos varias veces, le dije que estuviéramos unidos, pero le daba igual y llegué a mi límite el sábado y les dije sus verdades, que nos daba un mal trato, y es allí donde me forzó el brazo, tengo de testigo a toda la agrupación de que así fue”, agregó.

Jairo Acosta mientras era atendido en una clínica de Santander. Crédito: Instagram de Jairo Acosta.

“Tuvimos una fuerte discusión”

Ante la exposición del caso por parte de Jairo Acosta, Ramiro Padilla dio su versión de los hechos, negó haber dañado físicamente al cajero y aseguró que el altercado se dio por las provocaciones del mismo.

“De mi parte, nunca hubo agresión contra señor Jairo Acosta. Yo estaba sentado en mi puesto en el bus y el señor Jairo comenzó con sus provocaciones; insultándome delante de todo el grupo (...) No aguanté más, no me pude contener, tuvimos una fuerte discusión y algunos de los compañeros nos detuvieron. El señor Jairo tenía un vaso en la mano y por ir a arrojarlo se resbaló y cayó encima del brazo, provocando así la lesión”, dijo a través de un comunicado.

Adicionalmente, el mánager expresó que desde hace algunos meses Jairo Acosta le envía mensajes de odio, insultos y agresiones en público y en privado, en presentaciones de la agrupación y por medio de redes sociales. Padilla sostuvo que los mensajes eran “palabras obscenas no solo hacía a mí, sino también hacia mi familia, provocación hasta el hecho de tomar capturas de mis redes sociales con fotos mías y de mi familia y enviarla a grupos de WhatsApp en tono de burlas”.

El cantante Diomedes de Jesús expresó su solidaridad con el cajero. Crédito: Instagram Diomedes de Jesús

Lo despidieron

Tras el incidente, la agrupación de Diomedes de Jesús Díaz y Franco Arguelles también emitió un comunicado refiriéndose al tema. Los músicos expresaron su apoyo al cajero, que fue intervenido quirúrgicamente y se perderá las próximas presentaciones musicales durante su recuperación.

Asimismo indicaron que tras lo ocurrido Ramiro Padilla dejó de ser su representante y agregaron: “Como líderes es nuestro deber velar y mantener la armonía y excelentes relaciones laborales en esta familia musical. Seguiremos firme cumpliendo nuestros compromisos artísticos, promocionando el nuevo álbum ‘Un canto para ustedes’ y agradecidos con el público por su incondicional respaldo”.

Un canto para ustedes

Respecto a su producción musical titulada ‘Un canto para ustedes’, Diomedes de Jesús declaró al periódico El Herlado: “Es un disco con 13 canciones, contamos con la dicha de tener a excelentes autores de letra vallenata como: Rolando Ochoa, Aurelio ‘Yeyo’ Núñez, Diego Daza, Wilfran Castillo, entre otros. Además es un álbum netamente vallenato alegre, bien equilibrado”.

En la producción musical, Diomedes de Jesús es acompañado por el experimentado acordeonero Franco Arguelles, quien grabó junto a su padre los álbumes ‘Experiencias vividas’ (1999) y ‘De nuevo con mi gente’ (2005), y ahora tiene la misión de guiar la carrera de ‘Chú’, como es conocido el hijo del ‘Cacique’.