La reconocida expresentadora Silvia Corzo reveló uno de los momentos más duros de su vida en donde no tenía ni para el arriendo

La expresentadora de noticias pasó por duros momentos en su vida. Foto: @corzosilvia

Silvia Corzo fue una de las presentadoras de noticias más reconocidas en el país y muchos la llamaban “la cara linda’ de las noticias; sin embargo, esto no hacía feliz a la también abogada que decidió alejarse de los reflectores para trabajar en otros proyectos y hoy en día es escritora, conferencista y coach. Recientemente reveló que tras su salida de la televisión pasó por momentos económicos muy difíciles y atravesó varias situaciones muy complicadas.

Aunque su salida de los noticieros se dio de manera inesperada tras más de 15 años, en una charla con La Red manifestó que algunas de las razones que la llevaron a tomar esta decisión fue su salud física y mental.

“Fueron como tres enfermedades juntas, fatiga crónica que es como que tu organismo ya no quiere funcionar porque tiene muy poca ‘gasolina’, mi cuerpo estaba exhausto y eso se me juntó con algo que se llama fibromialgia que es dolor en todos los músculos y en las articulaciones, además de eso me dio un episodio de ansiedad con depresión y con fobia social. Todo fue como un corto circuito”, afirmó Silvia Corzo.

Silvia Corzo fue una de las presentadoras más reconocidas por los colombianos. Colprensa

En esa misma entrevista destacó que una pequeña voz en su cabeza le dijo, “bueno, ya que no tenemos que ser tan perfectas, por qué no empezamos a mostrarnos como somos realmente”. Desde ese momento Corzo le dio una vuelta a su vida y realizó un cambio radical que le permitió hoy en día poder hacer varias de las cosas que en realidad la hacen muy feliz, como poder ayudar a las personas a cambiar su vida y que puedan ver su vida con más optimismo.

Silvia Corzo se ha dedicado en los últimos años a pensar en su bienestar mental y en poder ayudar a las personas para que también puedan lograrlo. En el programa ‘Bravissimo’ de CityTv, la expresentadora de Caracol Televisión, RCN y Canal Uno, fue una de las grandes invitadas y allí reveló que tras su salida de los noticieros pasó por momentos muy complicados en los que no tuvo para pagar el arriendo de su vivienda.

“Volverse independiente es un reto enorme, porque cuando trabajas en una empresa te llega tu cheque cada mes; cuando trabajas independiente tú te haces la platica mensual y yo he tenido meses en los que no tengo nada y meses en los que tengo un poco más y ahorro”, aseguró Corzo.

La expresentadora publicó 'El Juego' un libro en el que dio a conocer varios de los cambios que hizo en su vida. Foto: @corzosilvia

Tras salir de los medios de comunicación, Silvia Corzo destacó que la pandemia por COVID-19 la afectó y esto agravó sus problemas financieros. La ahora conferencista afirmó que, en los momentos más duros, siempre encontró a alguien que la ayudara

“He tenido que aprender a organizar mis finanzas. En la pandemia fue muy duro para todos y llegamos a momentos en los que, Dios mío, yo pago arriendo, no tengo casa propia–eso fue algo de lo que vendí para poderme sostener–, no hay para el arriendo del otro mes, ¿qué hago?”, aseguró la escritora de ‘El Juego’, un libro en el que habló todos los cambios que realizó en su vida y en el que tuvo como objetivo pensar en ella.

La conferencista se mostró positiva debido a los enormes cambios que ha tenido en su vida en los últimos años y afirmó que uno de los aspectos claves es el cambio de mentalidad. “Si estás trabajando y estás haciendo las cosas bien, siempre vendrá algo o alguien a ayudarte. Esa confianza siempre me ha sostenido porque alguien llega en los momentos que no he tenido nada y me dice, Silvia, te presto esta plata… Primero, confiar; y, segundo, el cambio de mentalidad, no saben lo importante que es”.