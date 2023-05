Antonio Casale se disculpó por trino que habría generado amenaza a jugador de Envigado

Antonio Casale se vio en vuelto en una "discusión" con el técnico de Envigado Alberto Suárez por no de sus trinos. / Imagen @casaleantoniod

Jhon Banguera cometió un autogol por el que fue señalado fuertemente en redes sociales tras el partido entre Envigado y Deportivo Pasto en la última jornada de la Liga Betplay, el miércoles 17 de mayo 2023. Y quien se manifestó en estas plataformas digitales fue Antonio Casale, periodista deportivo, quien después de un “rifirrafe” con Alberto Suárez, técnico del cuadro envigadeño, reconoció su aparente culpabilidad al “motivar” comentarios intimidantes al jugador en cuestión.

Te puede interesar: Agarrón de Antonio Casale con técnico de Envigado tras amenazas a uno de sus jugadores

Por las amenazas recibidas el técnico del equipo paisa habló en entrevista para el programa Blog Deportivo, de la emisora Blu Radio, sobre lo que pasó en la derrota 2-1 de su equipo y allí denunció que el jugador, junto con su familia, empezó a recibir amenazas en redes sociales.

“Es complejo, porque no es solo Banguera, es la mamá, el papá y el hermano que empezaron a ser amenazados. Lo están amenazando de una forma irracional. Yo le dije que esté tranquilo, que no hay que leer las cosas, pero tampoco hay que aislarse porque esto es parte del juego y hay probabilidades de que esto pase” dijo Alberto Suárez.

Este fue el trino por el que Alberto Suárez, técnico de Envigado señaló a Antonio Casale. / Imagen @casaleantonio

Luego, el entrenador señaló al periodista de ESPN Antonio Casale como responsable de generar violencia a través de estas plataformas: “Lo que pasa es que los que hoy lo señalan, partiendo por el señor Casale, que fue quien inició todo el tema, pues no tienen la suficiente paciencia para entender que esta actividad es así, primero porque no jugaron al fútbol”.

Te puede interesar: Amenazaron a futbolista que hizo autogol en la última fecha del fútbol colombiano

Antonio Casale se enteró de lo que dijo Alberto Suárez en dicha entrevista y volvió a escribir en su cuenta de Twitter donde trató al técnico de oportunista y rechazó las amenazas que le hicieron a Jhon Banguera:

“Quiero ser muy claro profesor Alberto Suarez. Repruebo cualquier manifestación de violencia, en este caso las tristes amenazas contra su jugador. Ahora, no sea oportunista, la culpa no es de los comentaristas, es de los violentos”, respondió el periodista.

Así le respondió Antonio Casale a Alberto Suárez. / Imagen @casaleantonio

Casale “agachó la cabeza” y ofreció disculpas

Tras este tire y afloje con Alberto Suárez, el periodista de ESPN escribió otra vez en Twitter y se disculpó por (según él, el técnico de Envigado y muchos internautas) haber generado esta ola de amenazas contra el jugador Jhon Banguera.

Te puede interesar: Egan Bernal finalizó dentro del Top 10 en el Tour de Hungría: su mejor finalización de la temporada

“Me adhiero y si el trino que puse generó amenazas, ofrezco disculpas desde el corazón. Fui irresponsable en un país violento por naturaleza”, escribió Casale, quien además compartió en este post una publicación en la que uno de los jugadores más famosos de Millonarios (Daniel Cataño) le envió un mensaje de solidaridad y apoyo al defensor de Envigado: “Fuerza fiera es lo que Dios dice de ti no los demás, EL conoce tu corazón. Para adelante que siempre lo que viene es mejor 🙏🙌⚽️ bendiciones”, dejó Cataño.

Con este mensaje Antonio Casale se disculpó por el trino que generó gran polémica. / Imagen @casaleantonio

Todavía no hay noticias sobre si dichas amenazas se convirtieron en hechos o no. Sin embargo, es importante mencionar que la responsabilidad que tienen figuras públicas como Antonio Casale es supremamente grande. Al ser líder de opinión, el periodista a la próxima deberá tener un poco más de “tacto” para que sus comentarios no terminen generando situaciones tan evitables como las amenazas a Jhon Banguera.

Por su parte, el cuadro envigadeño no se ha pronunciado respecto al tema. Ningún directivo del club, ni tampoco a través de sus redes sociales se han manifestado contra las palabras y rifirrafe que se originó por el trino de Antonio Casale que desató la enérgica respuesta de Alberto Suárez en los medios de comunicación.