Esposa del piloto de la avioneta siniestrada en Caquetá reveló que una de sus hijas se soñó con los niños

Imagen de la aeronave tipo Cessna 206 de matrícula HK 2803 que estuvo desaparecida desde el pasado 1 de mayo y que fue hallada en la vereda Palma Rosa, en el municipio de Solano, en el departamento de Caquetá. /Aerocivil

En estos momentos continúa la búsqueda de los menores de edad que hacían parte de los de siete pasajeros de la avioneta tipo Cessna 206 que estaba desaparecida desde el 1 de mayo y que fue encontrada por la Aeronáutica Civil en la mañana del 16 de mayo en la vereda Palma Rosa, en zona rural del municipio de Solano; hasta el momento las autoridades han encontrado tres cuerpos, incluyendo el de Hernán Murcia, el pilotó de la aeronave.

Olga Vizcaíno, esposa de Hernán Murcia, rompió el silencio luego de que fuera descubierto el cuerpo de su marido. En una entrevista con Noticias Caracol, la mujer evidenció la tristeza que siente en estos momentos junto a sus hijas tras conocer el hallazgo del cuerpo de su esposo, además reveló que la última vez que habló con él fue el 30 de mayo antes de que despegará el vuelo.

“Él me llamó el domingo que salió de viaje a las 3:00 a. m., me llamó como a las nueve, me dijo: “Hola, ¿cómo estás?, ¿cómo están las niñas?, ¿cómo estás tú?, les mandas un beso y un abrazo de parte mía””.

En su relato, Olga afirmó que se sorprendió al no recibir la llamada de su esposo horas después, debido a que él se comunicaba con ella o alguna de sus hijas para notificar que había aterrizado bien; de la misma forma, aseguró que hasta antes de que el cuerpo de Hernán Murcia fuera descubierto, tanto ella como sus hijas guardaban la esperanza de que se encontrará con vida.

“Ya el lunes no alcanzó a comunicarse con nosotras, por lo que yo extrañe la llamada porque siempre que aterrizaba nos llamaba para saber como estábamos, siempre estaba pendiente de nosotras… Yo les dije a mis hijas, guardemos la esperanza, guardemos la fe, confiemos en Dios que todo va a salir muy bien”.

La viuda además aseguró que una de sus hijas se soñó hace algunos días con uno de los niños que en estos momentos está siendo buscado por las autoridades. De acuerdo con Olga, la mayor de sus hijas le afirmó que en el sueño el pequeño le había indicado que estaba con vida, por lo que la mujer confía en que puedan ser encontrados ilesos.

“La niña mayor se soñó con los niños, ella me dijo: ‘Mamá, yo me soñé con el niño, me soñé que estaba llorando y él me secó las lágrimas, yo le pregunte si estaba vivo y él me dijo que sí'”.

Mientras los pequeños están siendo buscados por los rescatistas, el director de la Aeronáutica Civil reveló detalles del informe preliminar que manejan para descubrir las razones que desencadenaron con la caída de la avioneta.

Sergio París detalló que antes de que se registrará el accidente, el dispositivo de ubicación satelital empezó a transmitir, por lo que se prevé que el piloto evidenció fallas en la aeronave.

“La baliza, que es el dispositivo de ubicación satelital, estuvo transmitiendo durante 49 horas después de reportarse la emergencia, aunque nos sorprende que reportó dos ubicaciones”.

De la misma forma, París detalló que el piloto de la avioneta tenía bastante experiencia, revelando que minutos antes de caer, este notificó que tenía una falla en el motor, por lo que una de las hipótesis presume que Hernán Murcia habría intentado buscar un río para realizar un acuatizaje.

“Conocía muy bien cómo posicionar la aeronave sobre los árboles. Había tenido otras experiencias. En su última comunicación final, que logró hacer con Radio Villavicencio, dijo que tenía una falla en el motor y que buscaría el río para un acuatizaje, pero, según donde hoy está la aeronave, lo que concluimos es que hizo un viraje y encontró un espacio sobre los árboles, la posición, pero por la altura cayó luego al suelo”, detalló el director de la Aerovil.