Sara Uribe les contó a sus seguidores cuáles fueron sus peores tusas: “Le rogaba que volviera conmigo”

A Sara Uribe le han roto el corazón cinco veces. / Foto @sara_uribe

La actriz y presentadora Sara Uribe decidió exponer ante sus seguidores los desamores que ha enfrentado en su vida, revelando que se ha enamorado de cinco hombres. Algunas de las parejas ya son conocidas por sus seguidores, como es el caso del futbolista Freddy Rincón, padre de su hijo, pero otros prefirió dejarlos en el anonimato.

“Como les parece que yo me he enamorado cinco veces. Me ha rendido, mentiris”, reveló la famosa en sus redes sociales y aclaró que con el paso de los años cada amor ha sido diferente y cada relación le ha aportado a su manera. “No por todos he tenido la misma tusa, por uno tuve una tusa que casi me muero. Vean, yo me le arrodillaba a ese hombre”.

Ante esta confesión de la presentadora paisa, sus seguidores le pidieron un video dando más detalles de cada una de esas tusas y Sara Uribe les cumplió. La primera de la que habló fue en su adolescencia, entre los 14 y 15 años, cuando tuvo que enfrentarse a los problemas por la diferencia de estrato.

Sara explicó que su novio de ese entonces era “de muy buena familia”, mientras que ella no gozaba de los mismos lujos y desde esa edad trabajaba en diferentes cosas para ayudar económicamente en su casa. “Teníamos muchas diferencias por eso. Nuestras salidas eran para que él me acompañara a vender tortas, camisetas ... me ayudó hasta donde él pudo”.

Sara Uribe contó sus peores desamores

Finalmente, el hombre del que decidió no revelar su identidad entró a la universidad y conoció a una mujer que tenía un estilo de vida similar al de él. Terminaron por un tiempo y más adultos volvieron a tener una ”relación más estable”, pero los trabajos de Sara Uribe como modelo de protocolo y edecán “no le daban tranquilidad” al hombre que nuevamente decidió terminar la relación.

Cuando se terminó esa relación, Sara Uribe se mudó a Bogotá para participar en el reality Protagonistas de Nuestra Tele, donde saltó a la fama. Su segundo amor se dio dentro del programa, con Jhoan Álvarez. “Cuando se acaba el reality, se acaba el amor. Nunca más nos volvimos a hablar, él nunca me pidió el número de teléfono”, señaló la famosa y agregó que luego del programa, que ambos ganaron, quedaron como buenos amigos.

Su tercera tusa, según reveló Sara Uribe, fue la que vivió luego de que se terminara su relación de cinco años con el cantante vallenato Daniel Calderón. La presentadora reconoció que esa relación, después de su paso por el famoso programa, “me salvó la vida”. Uribe reveló que Calderón fue su “ángel terrenal” para enfrentar la fama y el reconocimiento que había conseguido y que a abrumaba en ese entonces.

Sara Uribe reveló la cantidad de amores que ha tenido en su vida. Son 5. / Imagen @sara_uribe

A pesar de eso la relación se volvió “traumática” y Sara Uribe reconoció que “lloraba todos los días, creo que duré como dos años entusada, yo le rogaba que volviera conmigo”. Con el paso del tiempo la presentadora señaló que ahora son amigos y ella le desea lo mejor.

En medio de ese sufrimiento, Sara Uribe conoció a Freddy Rincón y decidió darse la oportunidad con el futbolista, de quien se enamoró. “Todo era súper bonito, eso era la historia de Disney. Nació Jacobo y se acabó. No tengo más por decir, es el papá de Jacobo”.

La presentadora reconoció que, a pesar de lo duro que fue separarse del futbolista, afortunadamente tenía a su hijo Jacobo, quien fue un gran apoyo en ese momento para seguir luchando.

Finalmente, Sara Uribe habló de su quinta y última relación, de la que no quiso revelar información puesto que a la famosa no se le ha conocido pareja después de Guarín. “Fue un amor bonito, inesperado que llegó a darme valor ... No duró mucho y lo lloré unas cuantas noches, lo extrañé porque sentía que lo necesitaba, pero este no fue tan doloroso, más bien siento un amor de agradecimiento”.