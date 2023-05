Vainazo de Iván Duque a Gustavo Petro: “Los que justificaron la violencia y la barbarie como método “político” ahora quieren posar de pacifistas”

Expresidente de Colombia, Iván Duque y el mandatario Gustavo Petro

Usuarios de redes sociales fueron testigos de un nuevo “agarrón” entre Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque, que pese a haber dicho querer mantenerse al margen de la realidad política nacional, no ha desaprovechado muchas ocasiones para criticar a su sucesor. Las marchas en conmemoración del Día Internacional del Trabajador, el “balconazo” de Petro, y las polémicas declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez respecto a la Primera Línea fueron el epicentro de este nuevo capítulo de “indirectazos” entre el mandatario y el exmandatario nacional.

Todo empezó cuando la periodista Vicky Dávila criticó a la vicepresidenta por manifestarse a favor de aquel grupo y le recriminó que “sería bueno que respondiera si está de acuerdo con los crímenes de Alias 19″.

“Hacerle una pregunta a Francia Márquez no es un ataque. Ella es vicepresidenta de Colombia y está en la obligación de explicar sus acciones como funcionaria. Ese cuento de victimizarse por todo ya está muy desgastado. Solo sería bueno que respondiera si está de acuerdo con los crímenes de Alias 19 de la primera línea, condenado por tortura. La vicepresidenta dijo que a ella si no le da miedo decir “que viva la primera línea”. La escuchamos atentos. No es difícil contestar algo tan obvio”, escribió la comunicadora en su cuenta de Twitter.

Vicky Dávila criticó a Francia Márquez.

La vicepresidenta no se quedó callada, y a través de la misma red social le replicó a la periodista: “Le contesto su pregunta, Vicky. La justicia se encargará de juzgar las actuaciones que considere por fuera de la ley. Le pido que no confunda la legítima movilización social con la criminalidad. Esa confusión ha costado las vidas de jóvenes que pedían por un cambio”.

Francia Márquez responde a Vicky Dávila.

Pero, las cosas no se quedaron ahí, porque el presidente Gustavo Petro se metió en la discusión, no solo para defender a su vicepresidenta, sino para ‘poner el espejo retrovisor’ y mandarle su pulla al expresidente Iván Duque, al que mencionó en su trino:

“Siempre se olvidarán de los 80 asesinados que dejó la represión de Duque sobre el movimiento juvenil barrial, silenciarán a los jóvenes que perdieron sus ojos, a los miles que fueron apresados solo por expresarse. Silenciarán los grandes crímenes contra la humanidad porque las víctimas son los pobres”.

Petro responde a Vicky Dávila atacando a Iván Duque.

Esto hizo que el expresidente se pronunciara también en Twitter mandándole un ‘vainazo’ al actual mandatario de los colombianos, y aunque no dio ningún nombre, los usuarios de la red social pudieron adivinar inmediatamente que se refería a Gustavo Petro, pues mencionó episodios de la historia colombiana en los que estuvo implicada la guerrilla del M-19, a la que perteneció el hoy presidente.

“Nunca he justificado asesinatos como el de Jose Raquel Mercado, la toma de embajadas ni masacres como las del Palacio de Justicia o Tacueyó. Qué curioso que los que justificaron la violencia y la barbarie como método “político” ahora quieren difamar y posar de pacifistas”, escribió Duque.

Iván Duque criticó a Petro por Twitter.

Cabe recordar que las declaraciones pronunciadas por Francia Márquez durante la jornada de manifestaciones del 1 de mayo en Cali, Valle del Cauca, que causaron el cruce de “indirectas” en Twitter, fueron: “No me da miedo decir aquí: ¡Que viva la Primera Línea!”.

“A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían ‘Estamos dejando el cuero en las calles’ y que vilmente a muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos y a otros los encarcelaron”, agregó Francia Márquez.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, manifestó apoyo a la Primera Línea, grupo de jóvenes que se declaró en contra de las decisiones al Gobierno nacional y apoyó el Paro Nacional del 2021.

Esas afirmaciones causaron duros cuestionamientos desde diferentes frentes: la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, congresistas y otros directores de medios, la emprendieron contra la funcionaria, a quien acusaron de justificar algunos delitos que no todos los integrantes de ese grupo de manifestantes cometieron en el Paro Nacional del 2021.

“Vicepresidenta Francia Márquez, ¿Viva la primera línea? ¿Viva la primera línea que vandalizó estaciones del MIO, destruyó pequeños negocios? ¿Viva la primera línea que sitió a una ciudad entera? ¿Viva la primera línea que realizó más de 200 bloqueos en el Valle del Cauca?”, escribió la gobernadora Roldán en un hilo en Twitter.