El periodista Diego Saviola es tildado de ‘machista’ por trato despectivo a una colega

El periodista Diego Saviola fue tildado de machista por trato despectivo a una de sus colegas. @dani_rojas92

En más de una ocasión ha salido a la luz denuncias por machismo y acoso por parte de reconocidas figuras del periodismo deportivo, que se han aprovechado de su posición para tomar ventaja y abusar de su poder. Así mismo, las desatinadas declaraciones les ha costado el puesto como ocurrió con el comentarista Óscar Rentería, que fue despedido del programa El Pulso de Fútbol de Caracol Radio.

El comentarista caleño de 75 años de edad fue cesado de sus funciones en la famosa cadena radial tras referirse al caso de violación por el que fue acusado el futbolista marroquí Achraf Hakimi. La salida del periodista fue denominada por su colega Javier Hernández Bonnet, director del Gol Caracol, como el Renteríagate.

“Sigo pensando que, si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después. La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”.

Lo cierto es que pese a estos antecedentes se siguen presentando casos de machismo en los medios de comunicación como quedó evidenciado en el programa Deportes Sin Tapujos, en el que en plena trasmisión por Facebook live, Diego Saviola, director del espacio ridiculiza a una de las panelistas, ya que, según el periodista deportivo, la joven no tiene conocimiento sobre el tema que estaban tratando.

La situación se presentó en la emisión del espacio del miércoles 29 marzo, cuando un oyente pidió la canción ‘Viento’ de Caifanes a lo que el Saviola manifestó que no era un buen tema, dado que él tiene un amplio conocimiento sobre la música de la banda mexicana liderada por su vocalista Saúl Hernández.

Tras lo dicho por Diego Saviola, Alejandra Ramírez, integrante del programa dijo: “De pronto es buena”, su intervención generó una reacción airada en el periodista deportivo que también hace parte de Directv Sports. “Usted deje de defender lo indefendible que usted no tiene ni idea que es Caifanes, partamos de allí”.

Enseguida, Alejandra Ramírez le contesto: “¿Usted cómo sabe que yo no sé?” A lo que Saviola respondió: “¿A ver de qué país es Caifanes?”. Su colega confesó que no sabía del lugar de origen de la agrupación y mientras daba su explicación fue interrumpida por el periodista deportivo que le siguió recriminando el no tener conocimiento del tema.

“Ah ya, entonces Alejandra uno no habla de lo que no sabe. Usted ni tan siquiera sabe de donde es Caifanes”.

Por su parte, Juan Sebastián otro de los periodistas que se encontraba en cabina salió en defensa de Alejandra Ramírez; sin embargo, Diego Saviola, quería a como diera lugar imponer su opinión sobre la mesa de trabajo. “Cuando usted habla tiene que hablar con argumentos, si usted no tiene ni idea de donde es la banda de rock, discúlpeme, no hable de rock en español (…) tú no puedes hablar en este micrófono de deportes, si te pregunto ¿Sabes de qué nacionalidad es Messi?, y si no lo sabes te tienes que ir del programa”.

“Si ella se mete de pura terquina a opinar, sino sabe ni tan siquiera de dónde es Caifanes ¿Por qué se pone hablar de lo que no sabe? Dígame tres canciones éxitos de Caifanes, tampoco lo sabe, habla por hablar, quédese calladita mejor”.

Para la mala fortuna de Diego Saviola, su penosa, incómoda y bochornosa actuación fue denunciada por la periodista de VAVEL, Daniela Rojas Aldana, a través de Twitter en el que colgó el video como prueba de lo sucedido.

El periodista deportivo fue expuesto por el trato a una de sus colegas. @dani_rojas92/Twitter

De momento el comunicador no se ha pronunciado sobre este hecho que al parecer no sería la primera vez que tiene malos tratos con sus colegas y compañeros de trabajo.