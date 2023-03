Así quedaría el polémico Corredor Verde de la Séptima, según la proyección de la Alcaldía de Bogotá

Proyección del Corredor Verde de la séptima en Bogotá: Alcaldía

En medio de la polémica que se ha generado en torno al proyecto del Corredor Verde por la séptima en Bogotá, este fin de semana la alcaldesa Claudia López explicó como quedará y algunos detalles como el propósito y funcionamiento de este proyecto una vez se logre su construcción completa. Además, dio a conocer el diseño que se proyectó en varias imágenes donde se ve que le apuntan a tener varias zonas verdes, espacio para los diferentes medios de transporte y demás.

En este sentido, es importante mencionar que la obra estará dividida en tres tramos: uno va desde la calle 24 hasta la calle 76; otro, de la calle 76 hasta la 99 y el último, de la calle 99 a la 200, incluyendo el Patio Portal, para un total de total 22 km construidos por la vía al oriente de la capital. Según la proyección, este diseño mejorará la movilidad y reducirá el tiempo que duran los ciudadanos en trasladarse de un lugar a otro.

“El nuevo Corredor Verde facilitará la movilidad de unos 12.000 pasajeros hora sentido en el área de Chapinero y el Centro Internacional (con la posibilidad de ampliar la capacidad a 15 mil) y aproximadamente 18.000 en el sector de Usaquén. Reducirá hasta en un 50% sus tiempos de viaje. Beneficiará a más de 1.5 millones de personas, principalmente en las localidades de Santa Fe, Chapinero y Usaquén”, contó Diego Sánchez, director del IDU quien ratificó que pese a todo el proyecto ya está confirmado.

Proyección del Corredor Verde de la séptima en Bogotá: Alcaldía

En esta misma línea, dentro de los planos, el proyecto tendrá vías nuevas en algunas zonas, como un puente de 2 carriles que unirá el deprimido de la 100 con la circunvalar, sumado a la eliminación del 70% de los buses de SITP tanto en este corredor, como en la Carrera 13, lo anterior junto con carriles de bicicletas y caminos peatonales con el fin de darles espacios seguros a todas las personas que harán uso de este espacio.

“Queremos un “Corredor Verde Carrera Séptima” seguro, arborizado, donde el transporte público que usa el 71% de ciudadanos que se movilizan, tenga carril exclusivo para reducir tiempo de viaje... No vamos a hacer una troncal de Transmilenio como la de la Caracas. Pero no podemos eliminar el transporte público, es el que usa más de un millón de personas en la séptima. Lo que tenemos que darles es mejor transporte público: carril exclusivo con estaciones modernas”, explicó López el fin de semana.

Proyección del Corredor Verde de la séptima en Bogotá: Alcaldía

También, como lo explicó la alcaldesa, la finalidad y como se ve en las imágenes, es que sea un proyecto integral que no deje de lado ninguno de los factores que convergen hoy día en el espacio, es por eso que en aspectos de medio ambiente se buscará poder plantar 8.000 nuevos árboles, más 125.000 metros cuadrados de zonas verdes y que esto vaya acompañado de la iluminación que reforzará la seguridad del proyecto.

Por otro lado, este proyecto, aunque es principalmente enfocado a la carrera séptima, como lo han dicho los funcionarios y encargados del proyecto, hará que se mejoren otras vías del oriente como: la circunvalar, la quinta, la once y la trece.

Proyección del Corredor Verde de la séptima en Bogotá: Alcaldía

“El proyecto corredor verde no es un proyecto, exclusivamente, para mejorar la movilidad en la séptima, hemos diseñado un proyecto que tiene un impacto sobre todo el borde oriental de Bogotá, desde la calle 200 hasta el centro. Y el borde oriental no es solamente la séptima, son vías alternas como la circunvalar, la quinta, la once, la trece. Vías que también requieren una mejor oferta de infraestructura para los vehículos particulares y el transporte público”, mencionó Sánchez.