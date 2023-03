Jessica Cediel, en diálogo con Infobae Colombia, habló de su faceta actoral y si le han hecho propuestas desde Hollywood. Foto: Instagram @jessicacedielnet

Jessica Cediel, nacida en Bogotá hace 40 años, goza de llevar el título de ser hoy por hoy una de las presentadoras colombianas de mayor reconocimiento no solo en el país, sino también en el exterior.

A lo largo de su carrerea en la televisión, que tuvo su inicio en el canal Citytv, la también modelo ha demostrado su versatilidad para presentar matutinos (Muy Buenos días, del Canal RCN), realities (Yo me llamo, de Caracol Televisión) y ‘Exatlón Estados Unidos’ (Telemundo); ser reportera de programas de entretenimiento (‘El gordo y la flaca’, de Univisión), entre tantas otras producciones más, la más reciente ha sido el reality ‘La descarga’ (Caracol Televisión).

Pero Cediel ha sido curiosa con sus talentos y, de este modo, se le ha medido a explorar también la actuación, es así como se le ha visto actuar en comedias como ‘Todas para uno’ (2013), ‘Lokillo en: Mi otra yo’ (2021), ‘No me echen ese muerto’ (2021) y en este 2023 se le volverá a ver en otro largometraje: ‘Amar es madurar’, programada para estrenarse en Colombia el 16 de marzo.

Jessica Cediel y su trabajo como actriz: ¿Ha recibido alguna propuesta de Hollywood?

En ‘Amar es madurar’, una vez más la presentadora trabaja de la mano del director bogotano, Harold Trompetero, a quien le guarda especial agradecimiento por ser quien le dio la primera oportunidad como actriz. De este modo, expresó en diálogo con Infobae Colombia:

“La película fue un ofrecimiento por parte de Harold. Yo siempre he dicho que inicié en el mundo de la actuación gracias a él, porque fue quien me descubrió y me dio la oportunidad de empezar a trabajar en este campo. Nosotros en el 2013 hicimos una película que se llamaba ‘Todas para uno’ y esta (Amar es madurar) es como la continuación, versión renovada. Entonces me dijo: —Jessi, queremos hacer como una segunda versión, cambiar un poquito el enfoque— y de una le dije que sí, me habló del casting, me pasó el guion y de una acepté el proyecto porque me pareció muy real”.

Además de Cediel, el comediante Diego Camargo también ejerce como protagonista de la historia. Por otro lado, aunque nuevamente a la bogotana se le ve en una comedia, ¿alguna vez ha considerado participar en un drama? ¿le gustaría experimentar esta otra cara de la actuación?

“Me encentaría hacer un personaje totalmente alejado de mí: una loca dramática o un personaje bien distante. Obvio me parece súper chévere, muy interesante el género”.

Ya son al menos siete largometrajes los que ha rodado Jessica Cediel, todos enfocados en la comedia y todos latinoamericanos. Sin embargo, en alguna oportunidad la presentadora recibió una propuesta de Hollywood, pero en vista de que no dominaba el inglés, el proyecto no pudo llevarse a cabo. A su vez, también mencionó una amarga experiencia que tuvo con un productor.

“Hace mucho tiempo hice un casting para un proyecto de Hollywood, de Los Ángeles, y me dijeron que por el look, muy linda y todo, pero me hacía falta el inglés. Entonces ahí me jodí (risas). Y una vez me hicieron un ofrecimiento, pero el ofrecimiento que una mujer como yo no aceptaría. Me dijeron, un productor grande: — usted está perfecta, venga yo la pongo acá, pero usted ya sabe qué tiene que hacer— y obviamente lo mandé a volar, le dije que no, nada que ver, yo no soy esa clase de mujer. El camino difícil es el que me gusta a mí”.

El mercado español también es muy fuerte en cuanto a la producción de cine se refiere, pero desde allí la presentadora todavía no ha recibido propuestas, aunque asegura: “No he hecho como la tarea de ir a tocar puertas, pero creo que este podría ser un buen año para hacerlo”.

Sobre las críticas: Para los gustos se hicieron los colores

En su carrera, la bogotana es una profesional integral. No solo se le ha visto como presentadora y actriz, sino también como empresaria y modelo de videoclips. Cómo no recordar cuando protagonizó en 2017 el video musical de ‘Imitadora’, del cantante de bachata, Romeo Santos. Ahora bien, como cualquier otra celebridad, Cediel ha recibido tanto halagos como críticas, sobre lo primero comentó para Infobae Colombia:

“Cuando trabajo con la gente bien sea en Colombia o aquí en Estados Unidos, siempre me dicen que soy súper profesional, que soy muy comprometida con mi trabajo, que lo hago de manera impecable, que me preparo para hacerlo, que se nota la seguridad cuando estoy entrevistando, cuando estoy actuando”.

Jessica Cediel. Foto: Instagram @jessicacedielnet

Pero las críticas tampoco le han faltado y, en cuanto a esto, la presentadora gusta de escuchar los consejos que tienen los demás sobre su trabajo en pro de mejorar, aunque si se trata de un hater, solo ignora los malos comentarios.

“Creo que críticas siempre van a ver y a la final para los gustos se hicieron los colores. Cada que das lo mejor de ti va a ver otra persona que simplemente no le gusta o que está en contra, y eso también es respetable. Todo lo recibo, de pronto en algunas oportunidades una persona que no sea fan y no me conozca puede venir a decir cualquier juicio y lo puedo recibir, lo puedo entender, puede que sí tenga que mejorar en ese aspecto o simplemente puede ser el comentario que venga de un hater y no le paro bolas. Trato de recoger todo lo que sea para bien, si llego a un set y compartiendo con el director y otros actores, ellos me pueden nutrir y dar consejos ... siempre (los escucha), siento que nadie está el cien por ciento aprendido, siempre tienes esa bendición de conocer más”.

Me estoy guardando para mí y para la persona que Dios tenga en mi vida; comenta sobre su vida sentimental:

Su aspecto profesional no ha sido el único que ha estado bajo el foco de los medios de comunicación, puesto que su vida sentimental también ha causado bastante interés. Aunque ha estado comprometida en matrimonio en el pasado, nunca ha llegado a casarse y, durante los últimos años, ha estado soltera, aunque se le ha vinculado románticamente con diferentes figuras del mundo del espectáculo.

Contrario a otras ocasiones, actualmente se ha mantenido más reservada para hablar de este tema, pero ante la pregunta de si está feliz sentimentalmente hablando, dijo para Infobae Colombia:

“Sentimentalmente, me estoy guardando para mí y para la persona que Dios tenga en mi vida. Sentimentalmente siento que por mi carrera sí he tenido que sacrificar de pronto a algunas personas, pero a la final digo que todo pasa por algo y que Dios tiene un plan... creo que cuando esté lista, Dios va a poner la persona que es... estoy tranquila, estoy feliz, mi corazón late, tengo muchos amigos, tengo muchos pretendientes, pero estoy relajada”.

Jessica Cediel, presentadora colombiana. Foto: Instagram @jessicacedielnet

Con lo vigente que se ha mantenido en la industria del espectáculo explorando diferentes campos de su carrera, seguramente hay Jessica Cediel para rato; pero si pudiera decir cómo le gustaría ser recordada en unos años, la bogotana responde: “Como una niña feliz; una niña que, Gracias a Dios, hace con todo el amor del mundo lo que hace bien sea un proyecto de conducción o de actuación. Una mujer responsable, comprometida, que le entrega lo mejor de sí a su público, a su gente...”