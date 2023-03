Por qué los ciclistas Rigoberto Urán y Álvaro Hodeg aún no han disputado una sola carrera UCI en 2023

Los ciclistas colombianos no han competido en 2023. EF Education-Post / UAE Team Emirates

La temporada 2023 del ciclismo de ruta está en marcha y muchos de los más importantes corredores ya han disputado o se encuentran en competencia en las diferentes carreras a nivel mundial. Por parte de los ciclistas colombianos, ya varios han tenido participación en el calendario; sin embargo, hay dos de ellos que siguen sin correr, Rigoberto Urán del EF Education-EasyPost y Álvaro Hodeg del UAE Team Emirates.

Te puede interesar: Rigoberto Urán aconseja a los ciclistas jóvenes, porque cuando llegan a Europa “esas hijueputas curvas los vuelven mierda ”

Los pedalistas de los diferentes equipos ya trazaron su calendario con miras a lo que podría ser alguna de las tres grandes vueltas como el Giro de Italia que se disputará en mayo, el Tour de Francia que se desarrollará en julio o La Vuelta a España que se llevará a cabo entre agosto y septiembre. Pese a esto, aún hay varios ciclistas que por diferentes razones no han podido salir a la ruta.

Actualmente hay cuatro colombianos en competencia, uno es Daniel Felipe Martínez del INEOS Grenadiers, que se encuentra disputando la París-Niza, mientras que los pedalistas Santiago Buitrago del Bahrain-Victorious, Fernando Gaviria del Movistar Team y Juan Sebastián Molano del UAE Team Emirates están participando en la Tirreno-Adriático.

El corredor colombiano está listo para volver a competir. @rigobertouran - Instagram

Los ciclistas colombianos que no han competido en 2023

En la lista se incluye a 15 ciclistas de diferentes equipos WorldTour y a 17 pedalistas de escuadras ProTeam, además hay varios corredores de gran trayectoria y de una enorme experiencia que aún no han podido competir en alguna carrera del circuito UCI. Dos de ellos son pedalistas colombianos y no han estado presentes en la carretera por diferentes razones.

Te puede interesar: Mánager de Nairo Quintana habló de la UCI y el futuro del ciclista: “Hay que tranquilizarse”

Uno de ellos es Rigoberto Urán del EF Education-EasyPost, que pese a que había asegurado su participación en los Campeonatos Nacionales de Ruta, que se llevaron a cabo en Bucaramanga, finalmente no pudo disputar ninguna de las pruebas élite y debido a un fuerte virus que lo afectó, tuvo que desestimar su participación en las carreras. El mismo Rigoberto Urán aseguró en aquel momento que:

“Lastimosamente no estoy bien, sigo en tratamiento, entonces nada, nos perdemos estos campeonatos que organiza la Federación con toda la gente, la Alcaldía de Bucaramanga, desafortunadamente. Me da tristeza porque quería competir, estaba bien, compartir con todos los aficionados, pero no se puede, nos vemos el próximo año”, aseguró.

Te puede interesar: Estos son los ciclistas colombianos mejor ubicados en el ranking UCI: superan a Enric Mas, y Roglic, entre otros

Desde que eso sucedió el líder del EF Education-Post no ha vuelto a competir, sin embargo, aunque no se han confirmado ninguna participación en el calendario por ahora, todo apunta a que podría estar presente en la Vuelta a Cataluña. Es importante señalar que el gran objetivo del corredor de Urrao en 2023 es el Giro de Italia y ser un apoyo para Richard Carapaz en el Tour de Francia.

Otro de los pedalistas colombianos que aparece en la lista es Álvaro Hodeg. El corredor de Montería sufrió un grave accidente automovilístico en diciembre de 2021, en el que incluso no se sabía si iba a volver a caminar, finalmente tras un arduo proceso de recuperación ya se está entrenando nuevamente sobre la bicicleta y aunque no tiene una fecha de regreso, su equipo le ha brindado un enorme apoyo en este tiempo.

“Capillos míos ;hoy hace un año exactamente estaba tirado en la cama de un hospital sin saber si iba volver a caminar. Hoy un año después no solo estoy caminando sino que estoy en el mejor equipo del mundo preparándome de la mejor manera para lo que viene… después de 12 operaciones y 5 meses en silla de ruedas solo me queda decirles capillos que NO HAY NADA MÁS PODEROSO QUE EL PODER DE DIOSITO Y QUE PARA LOS QUE DE VD CREEMOS Y TENEMOS FE , NO HAY NADA INPOSIBLE… NUNCA PIERDAN LA FE NI DEJEN DE LUCHAR POR SUS SUEÑOS CAPITOS …mientras podamos movernos no hay ningún obstáculo que nos pare”, aseguró recientemente en una publicación en sus redes sociales.

Álvaro Hodeg luciendo los colores del UAE Team Emirates. Foto: TW @TeamEmiratesUAE

Esta es la lista de los corredores WorldTour

1. Rigoberto Urán - EF Education-EasyPost

2. Henrich Haussler - Bahran Victorious

3. Yukiya Arashiro - Bahrain Victorious

4. Jan Polanc - UAE Team Emirates

5. Marc Sarreau - AG2R Citröen Team

6. Amaury Capiot - Arkéa-Samsic

7. Álvaro Hodeg - UAE Team Emirates

8. Arnaudn Jansen - Team Jayco AlUla

9. Juan Ayuso - UAE Team Emirates

10. Jonas Rickaert - Alpecin-Deceuninck

11. Juan Pedro López - Trek-Segafredo

12- Mick Van Dijke - Jumbo Visma

13. Antoine Raugel - AG2R Citröen Team

14 . Thibau NYS - Trek-Segafredo

15. Domenico Pozzovivo - EOLO Kometa