Shakira no es la única colombiana con problemas con Gerard Piqué, Juan Guarnizo chocó con el español en la Kings League: “Solo has venido a criticarme”

La última fecha de la Kings League tuvo una enorme polémica debido a una decisión arbitral y la cual fue duramente criticada por el streamer colombiano Juan Guarnizo y el español Spursito. Un día después de lo sucedido, el presidente de la liga, el exfutbolista, Gerard Piqué realizó varios anuncios con respecto a lo que sucederá con la competencia y se sacó chispas con el creador de contenido colombiano.

Todo empezó con el juego entre Rayo de Barcelona y Aniquiladores, el partido se encontraba 1-0 a favor del equipo de Spursito y a dos minutos de culminar el juego, el streamer Perxitaa se encargó de sacar la tarjeta 1 vs. 1 por lo que el juego se disputó por dos minutos con solo dos jugadores en el campo de juego. Fran Hernández, de Aniquiladores, marcó tres anotaciones, incluso una de rabona, mientras que Mandi Sosa solo sumó uno al marcador, por lo que de esta manera el equipo del colombiano le dio vuelta al marcador.

Spursito, presidente del Rayo de Barcelona, se mostró muy enojado, bajó hasta el campo de juego e increpó de manera directa al árbitro y a Gerard Piqué. El español alegó, “es una vergüenza, no puede no saberse las normas Gerard” y es que él se refería a que en este duelo 1 vs. 1 si el balón sale al lateral o en la última línea, se debe poner el esférico a tierra para reanudar la jugada, sin embargo, el juez central no manifestó nada al respecto y los goles que se marcaron fueron con balón en movimiento.

Gerard Piqué tomó la decisión de repetir los cobros en el 1 vs. 1 y en esta ocasión Fran Hernández solo marcó un gol, mientras que su rival ninguno. Durante el descanso, los dos presidentes de los equipos pudieron conversar sobre lo sucedido y Spursito manifestó que, “le pido perdón a Juan Guarnizo y a su entrenador, pero es que no puedes venir aquí sin saberte las reglas”. Juan Guarnizo no se guardó nada y respondió:

“La cagada es por parte de la liga, que le tengan que explicar una norma a un árbitro en medio del partido es una barbaridad y es terrible. Lo único que nos falta es que no pongan una sanción por decir que es una mierda, cuando es una mierda”, afirmó el streamer colombiano y posteriormente afirmó que, “el problema está es en como nos mama todos los lunes meter cuatro cartas nuevas, pues obviamente estas cosas van a pasar, péro como obviamente estamos jugando al Digimon y al Pokémon, no sabemos qué chingados pasa, ni siquiera los árbitros lo saben”.

Piqué se enojó con los presidentes de los equipos de la Kings League

La molestia fue tanta por parte del exjugador del Barcelona que incluso se salió del grupo de WhatsApp en el que están todos los presidentes de la Kings League. En el After Kings, que es una transmisión por Twitch en la que está presente Gerard Piqué y todos los presidentes de los equipos de la Kings League, hubo un cruce de palabras entre el exfutbolista y el streamer colombiano.

Piqué comenzó diciendo que, “quise dejar las cosas claras de quién manda. Delante las amenazas, desde el primer día, empezando por Ibai, que no está acá, pero cuando esté también lo hablaremos, hasta la última que fue de Spurs, que está acá. Pues si se quieren ir tienen la puerta, salen y dejan el equipo, sin ningún problema. El próximo que amenace, directamente se lo hecha de la competición. Piénsenlo bien la próxima. Acá queremos pasarla bien”.

Posteriormente, Juan Guarnizo le respondió, “el mensaje que se comunicó en el after Kings, ningún juego de nada, la actitud hostil, ¿quién la empezó?, se nota hostil el primer mensaje de yo soy el que manda, soy el presidente, acá se hace todo lo que yo diga, pero es que venimos a reclamar”. Ante esto, Gerard Piqué le contestó, “Juan perdona, si no estoy me hubieras criticado que no di la cara, si estoy entonces me criticas por el mensaje. Quizás eres tú el que simplemente ha venido a criticarme por cualquier cosa que digo, si quieres te digo, Juan repetimos el partido, si quieres lo hacemos así”.

Piqué avisó que el quiera puede irse de la Kings League

El presidente de la Kings League y exjugador de la selección española, explicó por qué se tomó la decisión de repetir el juego del 1 vs. 1 ante el error del juez de línea que no detuvo el partido tras las infracciones cometidas. “En un momento creí lo más oportuno hacer repetir los dos minutos porque habían sucedido una serie de cosas y, a pesar de que haya gente que no le pueda gustar como en este caso eres tú, Juan. En ningún momento voy a aceptar comentarios o actitudes como las que tuviste el otro día. No fuiste el único porque Spurs, que lo tenemos aquí mismo, hizo lo mismo o quizá peor”, afirmó.

Por último, el presidente de la Kings League, Gerard Piqué, afirmó contundentemente que, “ya pasaron la línea. Con esto digo basta: comentario que salga en televisión y que sea despectivo hacia el árbitro, hacia la liga, está sancionado el equipo, punto, se acabó. No hay más. No hay discusión. No hay más flexibilidad ni advertencias. Ustedes quisieron que esto sea así”.