Karol G feliz por conocer a Rihanna: “Fue increíble conmigo”

El 12 de febrero se desarrolló una nueva versión del Super Bowl (final de la Liga Nacional de Fútbol Americano NFL) y Rihanna fue la protagonista en esta ocasión del show de medio tiempo. Varias fueron las celebridades que asistieron al evento deportivo, entre ellas Karol G.

Desde sus Historias de Instagram la cantante urbana dio cuenta de su emoción por estar presente en el Super Bowl 2023 para ver la presentación musical de Rihanna, una de sus mayores ídolas en la música. Fue así que compartió un breve video mostrando su look y escribió sobre la imagen: “Rihanna I’m fucking ready for you” (Rihanna estoy lista para ti).

La reguetonera colombiana asistió en compañía de varios de sus amigos, como Daiky Gamboa. Y, una vez ingresaron al lugar del evento, Karol G solo podía gritar de alegría al ver en acción a la intérprete de ‘Don´t Stop The Music’. Fue así que mientras grababa algunos de los fragmentos de su show, se le escuchaba decir: “¡Te amo!, ¡te amo mamasota!”; ¡Qué es esta cosa tan retrochimb*!, Rihanna: te amo, mi amor”.

La cantante, nacida en Barbados, ofreció un espectáculo musical de casi 14 minutos; durante todo este tiempo interpretó populares canciones de su repertorio como ‘We Found Love’, ‘Rude Boy’, ‘Bitch Better Have My Money’, ‘Work’, ‘Wild Thoughts’, ‘Pour It Up’ y, por supuesto, no pudieron faltar dos de sus éxitos más grandes: ‘Umbrella’ y ‘Diamonds’.

Karol G pudo conocer personalmente a Rihanna

Más allá de dar muestra del fanatismo que siente por su colega, gritando de emoción desde el público ante su show de medio tiempo; Karol G pudo conocer personalmente a Rihanna.

Así las cosas, la cantante urbana compartió varias fotografías y un video sobre lo que fue su encuentro con la estrella pop; además, escribió en la leyenda de la publicación:

“Como fan, ¡tengo que decir que este fue el HIGHLIGHT de mi vida entera! Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo. Te amo”.

Karol G se prepara para el lanzamiento de otro álbum: Mañana será bonito

La antioqueña es una de las artistas del momento, desde el género urbano ha logrado posicionar su música en el mundo y ha logrado complacer a su público con el estreno frecuente de álbumes y la realización de giras musicales. En este sentido, el 26 de enero la intérprete de ‘El barco’ publicó un video en sus redes sociales con el que dio cuenta de que se apoxima el lanzamiento de otro trabajo discográfico.

“¡Por fin! anuncio el proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicado: Solo sé que para mí y para todos mañana será bonito”, escribió en su perfil de Instagram.

Pasados unos días, la también intérprete de ‘Se jodió todo’ amplió la información sobre la fecha de lanzamiento: 24 de febrero. A su vez, también compartió la portada de su nuevo trabajo discográfico.

“Esta es la carita de mi álbum. Se las presento con todo el amor y orgullo que guarda este pechito. La verdad, no puedo creer que me aguanté tanto para revelar esta fecha y que hoy por fin les puedo contar. Familia: Mi álbum sale en 14 días. Estoy feliz y contando los días. Mañana será bonito: 24 de febrero”, anunció la reguetonera el pasado 11 de febrero.

Por otro lado, Carolina Giraldo Navarro (nombre de pila de la cantante urbana) está ad portas de dar una nueva vuelta al sol, puesto que cumple 32 años el 14 de febrero. Por lo tanto, este es un gran mes para la colombiana.