La jueza Vivian Polanía ‘celebra’ la revocación de su suspensión con un candente video en redes

Polémico y candente video de Vivian Polanía nuevamente.

Otra vez muy ligera de ropa, en lencería, y dejando entrever un poco de sus pezones, volvió a aparecer la polémica jueza Vivian Polanía, que entró en el ojo del huracán hace unos meses cuando en medio de una audiencia virtual se le activó la cámara y se la pudo ver acostada en su cama fumando marihuana y semidesnuda. ‘Jueza tiene la cámara activada’, dijo uno de los asistentes en esa ocasión, por lo que procedió a apagarla y continuar con la diligencia.

Aquel hecho no pasó desapercibido y varias críticas y voces de rechazo cayeron sobre Polanía por tratarse de una funcionaria pública que estaba en medio de una diligencia judicial. El tema terminó en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, que a finales de noviembre resolvió suspender a la jueza por tres meses sin derecho a recibir su salario.

No obstante, el 7 de febrero ese mismo tribunal revocó aquella decisión, pues según dijo el magistrado Carlos Cajio, los argumentos que llevaron a la suspensión de Polanía como medida provisional no fueron claros.

“De los tres requisitos formales que establece la norma, no se acredita de forma concreta el tercero de ellos pues no se menciona como la disciplinable podía interferir en el trámite de la investigación o pueda continuar con la reiteración de la conducta objeto de investigación, ya que no se hizo alusión a pruebas, antecedentes o elementos de juicio que así lo permitieran entender”, dice la decisión del juez.

Sin embargo, aunque no se encontraron razones para mantener la suspensión, el proceso continúa en su contra por la conducta que manejó en aquella audiencia virtual, por lo que no ha quedado libre de una decisión disciplinaria.

De todas formas, la jueza compartió en sus redes sociales el candente video luego de la decisión del juez, lo que fue interpretado como su manera de ‘celebrar’. El corto no solo fue compartido en TikTok, sino también en su cuenta de Instagram, salvándose en ambas redes sociales de que fuera censurado, lo que le habría sumado un nuevo problema a Polanía.

La suspensión que le había sido impuesta a la jueza Vivian Polanía por salir semidesnuda en su cama fumando marihuana en medio de una audiencia virtual

“(La sala) suspende provisionalmente en el cargo de juez primero penal municipal con función de control de garantías ambulante de Cúcuta, a la doctora Heidy Vivian Polanía Franco, por el terminó de (3) meses conforme a la parte motiva”, se lee en el documento que había impuesto la suspensión.

De acuerdo con el fallo de 16 páginas, la decisión se tomó luego de determinar que la forma como se vio a la jueza no fue la adecuada para el ejercicio que se encontraba ejerciendo, pues no respeto a las partes intervinientes del proceso y no cumplió el código de vestimenta que debe ser usado por los jueces en estos procesos.

“Tal situación fáctica no se compadece con el esmero, respeto y circunspección con que un juez de la república debe administrar justicia, denotándose una clara falta de respeto de la funcionaria tanto por su propia investidura pública como respeto a las personas que intervinieron en la audiencia”, señaló la Comisión.

Además, cuestionaron el hecho de que la funcionaria no hubiera prendido la cámara, como se les ha sugerido a los jueces que hacen procedimientos por medio de audiencias virtuales: “¿Estuvo la funcionaria en las anotadas circunstancias, de modo, desde el comienzo de la audiencia, hasta que, al parecer, involuntariamente activó su cámara? ¿Casi una hora después del inicio del desarrollo de la diligencia? ¿Acostumbra a dirigir sus audiencias en circunstancias similares?”.