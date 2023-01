Demandan a Gustavo Bolívar por no denunciar ante las autoridades la red de acoso en el Congreso

Gustavo Bolívar, que dejó el Congreso de la República para retomar su rol como escritor, ha asegurado que las denunciantes no dan la cara por miedo al escarnio y a perder sus parejas| Foto: Colprensa

Una vez renunció al Senado de la República, Gustavo Bolívar lanzó unas graves denuncias acerca de una supuesta red de explotación sexual en el Congreso, por esa razón, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General lo citaron para que amplíe sus señalamientos.

Una de esas citaciones la tenía a tempranas horas del viernes 20 de enero. Debía comparecer ante la Fiscalía General de la Nación para ampliar las denuncias que hizo días atrás sobre varios casos de explotación sexual. Sin embargo, no llegó y aseguró que no se pudo presentar porque estaba fuera del país y en el lugar donde está, no tiene conexión a internet.

Pero eso no fue excusa para la excandidata a la Cámara de Representantes Juanita Cataño, que denunció a Bolívar ante el ente investigador por no haber advertido de la red de acoso sexual ante las autoridades, a pesar de haber tenido conocimiento de lo que estaba sucediendo.

“He denunciado en la Fiscalía General a Gustavo Bolívar por el delito de ‘Abuso de Autoridad por omisión de denuncia´ tipificado en el Art 417 del Código Penal Colombiano. Su silencio es cómplice de los delitos que se configuren en conductas que señala en entrevista con Vicky Dávila”, anunció la militante de Cambio Radical.

Cuando Cataño fue cuestionada por los medios de comunicación sobre las intenciones de su demanda aseguró que:

“Pretendo que el crimen al que son sometidas estas mujeres no sea una anécdota de alguien que salió del Congreso y que lo use para promover sus novelas, libros y demás. Pretendo que haya justicia y que quienes cometen estos crímenes no queden impunes. Que caigan los que tengan que caer”.

Además, aseguró que con su comportamiento, Bolívar habría traicionado a las víctimas al recibir los testimonios sin poner el caso en conocimiento de las autoridades.

“Él expuso un delito públicamente que no puede ser una anécdota de su paso por el Congreso. Traicionó a las víctimas y las revictimizó sin denunciar a sus victimarios y dejar que siga pasando”, manifestó Cataño en entrevista con la revista Semana.

Al notificar de la demanda que instauró, Cataño recibió comentarios en sus redes sociales que la acusan de buscar protagonismo político, a lo que respondió:

“Entonces a quien deberían crucificar es a Bolívar por hacerlo público según su lógica, él expuso un delito públicamente que no puede ser una anécdota de su paso por el congreso. Traicionó a las víctimas sin denunciar a sus victimarios y dejar que siga pasando”.

Y después agregó: “No se trata de odios, se trata de llevar a la justicia a quienes cometen crímenes. Las mujeres se respetan.”

La citación que tenía Gustavo Bolívar en la Fiscalía General se suma a la de la Procuraduría, que también abrió una indagación previa expresando que, “bajo juramento, deberá explicar el conocimiento que tiene de los presuntos hechos irregulares con incidencia disciplinaria a los que se refirió en entrevista”, señaló el ente de control.

Gustavo Bolívar, que dejó el Congreso de la República para retomar su rol como escritor, ha asegurado que las denunciantes no dan la cara por miedo al escarnio y a perder sus parejas. Además, “que los agresores saben que tenemos sus nombres. El efecto disuasivo de la denuncia es efectivo, el acoso ha bajado. Están asustados. Mi secretaria estuvo en las charlas” ha explicado el defensor del Gobierno nacional.

Varias mujeres han salido a exigirle al expolítico del Pacto Histórico que deje las palabras y denuncie formalmente a los responsables de los abusos.

Por ejemplo, Ángela María Robledo dijo: “Son delitos no querellables. Quienes tienen información, tienen la obligación de denunciar. Gustavo Bolívar no es tiempo de callar”.

A este pedido se sumó la influenciadora de derecha Catalina Escobar: “Señor Bolívar, en mi trabajo de más de 21 años trabajando con víctimas, no vale solo decir estas graves acusaciones, sirve denunciar y con nombres propios semejante atropello, porque se hace cómplice. Es gravísimo que sea en el Senado, como grave en cualquier institución”.

