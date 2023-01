Manchester City vs. Tottenham: EN VIVO - Alineaciones confirmadas para el juego de Premier League

Alineación confirmada:

Tottenham saldrá a la cancha con: Lloris; Royal, Romero, Dier, Davies; Perisic, Hojbjerg, Bentancur, Kulusevski, Son y Kane

Los suplentes de los Spurs son: Sánchez, Forster, Doherty, Tanganga, Lenglet, Sessegnon, Bissouma, Sarr y Richarlison

Alineación confirmada:

Manchester City jugará con: Ederson, Lewis, Stones, Akanji, Ake, Rodrigo, Gundogan (C), Grealish, Mahrez, Alvarez, Haaland

Los suplentes del equipo Citizen: Ortega Moreno, Walker, Dias, Phillips, Cancelo, Laporte, De Bruyne, Bernardo, Foden

Tottenham lamenta el fallecimiento de Anton Walkes

El club publicó en sus redes sociales la noticia del fallecimiento del exjugador, Anton Walkes. “Como muestra de respeto, nuestro primer equipo llevará brazaletes negros en el partido de la Premier League de esta noche contra el Manchester City, y todos nuestros equipos de la Academia llevarán brazaletes negros este fin de semana”.

“Los pensamientos de todos en el Club están con su familia y amigos en este momento tan triste”.

El exjugador de Tottenham falleció y el club lamentó profundamente esta noticia. Por esta razón, los jugadores utilizarán brazaletes negros ante el Manchester City. @SpursOfficial

Clasificación en la Premier League

Con más de 18 fechas disputadas (algunos clubes ya han jugado 20) es el Arsenal de Mikel Arteta el que parece que está llamado a ser el gran protagonista del torneo, con 47 puntos se ubica en la primera posición de la clasificación y es seguido por el Manchester City que cuenta con 39 unidades. Tottenham por su parte es quinto con 33. Así están los primeros puestos en la Premier.

1. Arsenal | 18 partidos jugados - 47 puntos

2. Manchester City | 18 partidos jugados - 39 puntos

3. Manchester United | 19 partidos jugados - 39 puntos

4. Newcastle | 19 partidos jugados - 38 puntos

5. Tottenham | 19 partidos jugados - 33 puntos

6. Fulham | 20 partidos jugados - 31 puntos

Historial entre los dos equipos en Premier League

Manchester City y Tottenham han sido protagonistas en los últimos años de grandes duelos en la Premier League, sin embargo, al equipo Citizen le ha costado cada vez que se mide ante los Spurs. En los últimos seis enfrentamientos solo pudo vencerlo en una ocasión. Estos fueron los resultados de los últimos seis partidos entre estos dos clubes:

- 2021/ 22 - Manchester City 2-3 Tottenham

- 2021/ 22 - Tottenham 1-0 Manchester City

- 2020/ 21 - Manchester City 3-0 Tottenham

- 2020/ 21- Tottenham 2-0 Manchester City

- 2019/ 20 -Tottenham 2-0 Manchester City

- 2019/ 20 - Manchester City 2-2 Tottenham

En los últimos encuentros en Premier League entre Manchester City y Tottenham, han sido los Spurs los que más victorias han sumnado. REUTERS/Carl Recine

Afiches oficiales del partido

Tanto Manchester City como Tottenham publicaron en sus redes sociales los afiches oficiales del juego que se llevará a cabo el 19 de enero de 2023 en el Etihad Stadium de la ciudad de Manchester.

Afiches oficiales del juego que se llevará a cabo en el Etihad Stadium. @ManCity - Twitter / @SpursOfficial - Twittter

Davinson Sánchez sigue sin jugar en Premier en 2023

La situación del defensor colombiano no es la mejor en la actualidad. A Sánchez le ha costado ganarse un puesto en el once titular de Antonio Conte por lo que en Premier League solo ha disputado once juegos, de los cuales en seis fue inicialista, mientras que en los otros cinco entró como un revulsivo en los últimos minutos.

El colombiano sigue trabajando en el equipo para ganarse un puesto entre los once inicialistas de Antonio Conte. Reuters/Andrew Boyers

Erling Haaland

El delantero noruego es una de las grandes figuras del Manchester City en esta temporada en la Premier League. En 17 juegos que ha disputado con los Citizens, ha marcado 21 goles, lo que lo convierte en el goleador del torneo y es seguido por Harry Kane, (su rival de hoy) que cuenta con 15 anotaciones.

El goleador noruego es una de las grandes claves del Manchester City en esta temporada. Action Images via Reuters/Lee Smith

Manchester City y Tottenham Hotspur se verán las caras en un partido aplazado de la fecha 7 de la Premier League. Mientras los dirigidos por Pep Guardiola buscarán recortar distancias con el líder Arsenal, los Spurs intentarán recortar distancia con Newcastle, actualmente a cinco puntos y con el objetivo de asegurarse un lugar en la Champions League la próxima temporada