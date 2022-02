Los SUV se redefinen para algunos grandes de la industria

Si el concepto de SUV nació de subir un poco más un auto de calle y hacerlo parecer un off-road, en Mercedes volvieron sobre los pasos de la industria y trabajaron en esta forma

Cuando Ferrari anunció que entraría al segmento de los SUV con el Purosangue, una de las primeras cosas que se supo era que por ningún motivo querían que ese auto tan especial para una marca identificada completamente con los superdeportivos, tuviera un modelo que se clasificara como todos. Así fue como nació la idea de llamar al Purosangue como un FUV, Ferrari Utility Vehicle, porque según se ha visto, intentarán que sea un Crossover o una Ferrari berlina más elevada del piso.

Desde 2018, con la excusa de producir un auto excepcional para los 100 años del primer Maybach , el W3 de 1921 creado en conjunto por Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, la submarca de lujo de Mercedes, trabajó en una idea que presentó en el Salón de Beijing: el primer SUV Maybach, al cual llamaron GLS 600, y que se comenzó a comercializar el año pasado.

El Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury presentado en el Salón de Beijing es una base de diseño para el Mercedes SUL

Ahora, un año más tarde, Maybach muestra un nuevo concepto llamado Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, que se destaca, más allá del lujo y los detalles suntuosos, por tener la forma de un Mercedes compacto, elevado del piso, con grandes ruedas y despeje, pero por sobre todas las cosas, la silueta de un Turismo.

Y todos los indicios muestran que gracias a la plataforma MMA para compactos eléctricos, esa podría ser la base del próximo SUV alemán eléctrico, que internamente se denomina Mercedes SUL, donde la L al final de la sigla, representa la palabra Limousine en lugar de la tradicional V de vehicle.

Este invierno en Austria, se han podido ver algunas pruebas de esa intención. Varios observadores de la industria, que van siguiendo los pasos de algunos proyectos secretos, han fotografiado un extraño Mercedes Clase C muy alto, con reformas importantes en su carrocería, probando en caminos helados de Glossglockner, la ruta alpina más elevada de ese país, donde frecuentemente las marcas prueban determinados elementos de sus autos experimentales.

En el camino de Glossglockner, la ruta más alta de Austria, se pudo fotografiar este extraño Mercedes Clase C convertido en SUV. Podría ser un ensayo con miras al nuevo Mercedes SUL

El auto que se ha visto no parece un auto oficial que estén ensayando, porque no lucía ningún tipo de camuflaje o decoración distractiva, pero que los ensayos se realizaran en Austria no deja de ser interesante porque en ese país, en la ciudad de Graz, está Magna Steyr, la fábrica de autos que produce modelos para otras marcas , y que tiene entre sus principales clientes a Mercedes-Benz.

Magna, además, por su forma de trabajar, es capaz de producir modelos únicos, tanto sea para salones del automóvil como para ensayos de prototipo, lo que perfectamente podría permitirles tomar un Mercedes Clase C y convertirlo en un SUV con el cual comenzar los ensayos de estructura.

La vista trasera del Maybach muestra claramente como el concepto de SUV está asociado al de un auto de calle elevado del suelo y no tanto a una forma de crossover

Si bien el proyecto de lanzar el primer Mercedes SUV eléctrico sobre la nueva plataforma MMA se había planificado para 2025, algunos indicios señalan que ese lanzamiento podría adelantarse un año, y que en 2024, comience a fabricarse este Mercedes SUL tan particular, dejando que la plataforma EVA, la más sofisticada y grande de las dos que ha presentado Mercedes, quede exclusivamente para los futuros modelos EQS, EQE y los dos modelos EQE SUV y EQS SUV.

