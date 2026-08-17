Madrid albergará el Gran Premio de España en 2026 y México renueaner 34

Williams' Carlos Sainz Jr. takes part in roadshow at Madrid's future Formula One circuit

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La Fórmula 1 dio un giro decisivo a su calendario con el anuncio de la llegada del Gran Premio de España a Madrid en 2026, un evento que promete convertirse en uno de los mayores espectáculos deportivos de la capital. Según informó El País, el circuito urbano conocido como Madring se desarrollará en torno a IFEMA Madrid y Valdebebas, con un trazado de 5,4 kilómetros y 22 curvas, entre el 11 y el 13 de septiembre de ese año. El impacto esperado supera los 500 millones de euros y una asistencia de más de 350.000 espectadores.

La organización del Gran Premio en España prepara el desembarco de la máxima categoría del automovilismo en escenarios urbanos. De acuerdo con AS, Madrid se convierte en el centro de atención internacional por tratarse del evento más grande que haya organizado la ciudad. Los organizadores aspiran a posicionar la capital española como un referente en la organización de espectáculos deportivos globales.

El calendario de la Fórmula 1 continúa expandiéndose gracias a acuerdos estratégicos. El País reveló recientemente que el Gran Premio de Ciudad de México aseguró su presencia en el Mundial hasta 2028 gracias a un convenio entre el Gobierno y los organizadores. La cita mexicana congregó en 2024 a más de 400.000 asistentes y generó ingresos por 17.000 millones de pesos. Aunque el piloto Sergio Checo Pérez dejó Red Bull a fines de 2024, la afición mexicana respalda la continuidad de la carrera, considerada una de las más exitosas del calendario.

La escena de los equipos también experimenta cambios clave. De acuerdo con AS, Adrian Newey, uno de los técnicos más reputados de la categoría, se sumó a Aston Martin en marzo de 2025 con el compromiso de aspirar al campeonato en conjunto con Fernando Alonso. Newey, reconocido por su trayectoria en Red Bull, decidió fortalecer el área de simulación del monoplaza y sumar al ingeniero Giles Wood a la estructura del equipo británico. El medio deportivo español detalla que el objetivo a corto plazo es optimizar las herramientas técnicas para competir con las escuderías líderes.

En el apartado personal, el calendario 2025 ofreció una historia de interés humano. Según datos de Cadena SER, Andrea Kimi Antonelli, joven piloto italiano de Mercedes, protagonizó un inusual cruce de agendas al subirse al podio por primera vez en Canadá y, apenas días después, presentarse en Italia a los exámenes de acceso universitario. El caso de Antonelli refleja los desafíos de compaginar una carrera deportiva en la élite y la formación académica, atrayendo atención mediática y la admiración tanto de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) como de los aficionados.

Entre las noticias de figuras consagradas, sobresale el caso del británico Christian Horner, jefe del equipo Red Bull Racing. AS recogió sus declaraciones sobre el rechazo de una oferta de Ferrari. Horner reafirmó su lealtad al equipo austríaco y se mostró entusiasmado por el desarrollo previsto del motor Red Bull junto con Ford para 2026.

El mercado de pilotos se mantiene dinámico. Valtteri Bottas, ex titular de Sauber y actual piloto reserva de Mercedes, negocia su regreso a la Fórmula 1. De acuerdo con AS, el finlandés explora opciones tanto en Alpine como en Cadillac, marca estadounidense que prepara su ingreso en la máxima categoría. Bottas expresó su disposición para sumarse a un proyecto en desarrollo y participar en la configuración inicial de una nueva escudería.

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